Kutsu medialle: Tervetuloa testaamaan talouden ja työelämän peliä

Miten nuoret oppivat innostavasti ja toiminnallisesti yritystoimintaa ja neuvottelutaitoja? Tervetuloa testaamaan yhdeksäsluokkalaisille suunnattua työelämän ja talouden simulaatiopeliä Yrityskylä Yläkoulun avajaisiin Lahteen 30.10. klo 15.30 alkaen.

Median edustajat voivat ilmoittautua mukaan avajaisten yhteydessä pelattavaan Yrityskylä-peliin. Pelissä jokaisella osallistujalla on oma rooli pelattavan yrityksen, Iskun, johtoryhmän jäsenenä. Tehtävänä on muun muassa valmistaa digitaalisella alustalla tuotteita asiakkaille sekä käydä lainaneuvotteluita ja myyntineuvotteluja puolalaisen ja kiinalaisen asiakkaan kanssa.

Yrityskylä Yläkoulu on työelämän ja talouden peliareena, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat kilpaa yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Oppilaiden toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella on oma vastuualueensa. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan asiakkaille sekä johtavat yritystä yhden vuoden ajan. Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten mainettaan. Pelissä yhdistyvät digitaalisuus ja vuorovaikutus.

Yrityskylä perustuu opetussuunnitelmaan ja tavoittaa vuodessa 40 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista ja 75 prosenttia kuudesluokkalaisista. Iskun tiloihin rakennettavassa pelillistetyssä oppimisympäristössä vierailee kolmen vuoden aikana noin 12 000 yhdeksäsluokkalaista Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueelta.

Yrityskylä Yläkoulussa Lahdessa yhteistyökumppaneita ovat Isku, Nordea, Peikko, Metsä Group ja Lahden Teollisuusseuran Säätiö. Yrityskylää rahoittavat valtakunnallisesti myös opetus- ja kulttuuriministeriö, kunnat ja kaupungit, säätiöt sekä yritykset.



Yrityskylää koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Yrityskylä sijaitsee Isku Centerissä Lahden Mukkulassa.



Aika: 30.10.2018 klo 15.30–17.30, Yrityskylä-peliä pelataan avajaistilaisuuden alussa.



Paikka: Yrityskylä Yläkoulu, Isku Center, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti



Lisätiedot ja ilmoittautuminen 29.10. mennessä:

Elina Niskanen

Aluepäällikkö Yrityskylä Kaakkois-Suomi, Lahti

elina.niskanen@tat.fi, 045 652 1712