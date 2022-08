Kuusen suopursuruosteen esiintymiä muutamilla järvillä, sinilevätilanne rauhallinen

Työttömien määrä on Kaakkois-Suomessa edelleen laskussa 26.7.2022 08:34:16 EEST | Tiedote

Työttömien määrä on Kaakkois-Suomessa edelleen laskussa sekä edellisvuodesta että koronaa edeltävästä ajasta (06/2019). Viime vuodesta työttömien määrä on laskenut vähemmän kuin valtakunnallisesti, mutta verrattuna koronaa edeltävään aikaan tilanteemme on valtakunnallista tasoa parempi. Kaakkois-Suomessa työttömyyden lasku on myös jatkunut pidempään.