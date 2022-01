Kvalitin kevät tarjoaa raikkaan kattauksen lasten- ja nuortenkirjoja – mukana myös TV:stä tuttuja hahmoja!

Kvaliti on lasten- ja nuortenkirjoihin erikoistunut kustantamo, joka panostaa laadukkaisiin – mutta samalla myös hauskoihin! – kirjoihin. Meille on tärkeää, että varsinkin lapsille suunnatuissa kirjoissa sisältö olisi sellaista, että se innostaisi lukemaan. Kirjoissa pitää olla silloin riittävästi huumoria, seikkailua ja lämminhenkistä ystävyyttä – pienemmille lukijoille myös värikkäitä kuvia tukemaan tekstiä ja tarinaa.

Elämme mullistavia aikoja lasten- ja nuortenkirjojen kustantamisessa. Lasten ja nuorten ajasta on kova kilpailu, jossa kirja jää usein houkuttelevuudessa häviölle esimerkiksi pelien ja animaatioiden rinnalla. Kustantamo Kvalitissa me emme pidä näitä tuotteita kuitenkaan kirjan kilpailijoina, vaan hyvinä kavereina! Siksi valikoimamme sisältää useita kirjoja, joiden hahmot ovat tuttuja tv:stä tai pelistä.

Kvalitin kevään 2022 kustannusohjelmasta löytyy Mikko Kunnaksen ja Markus Majaluoman kotimainen suursuosikki Albi Lumiukko, jota on animaationa katsottu uskomattomalta tuntuva lähes 13 miljoonaa kertaa YLE Areenasta. Albi ja villi tuoli julkaistiin keväällä 2020 yksinoikeudella Storytelin palvelussa Martti Suosalon lukemana äänikirjana nimellä Albi rakentaa kodin: Tuoli. Äänikirja ylsi kymmenen kuunnelluimman lastenkirjan joukkoon, ja yleisö äänesti sen Storytel Awards -palkintogaalan finaaliin. Kirja ilmestyy nyt painettuna kuvakirjana. Kvaliti on solminut kustannussopimuksen koko 13-osaisesta sarjasta, ja kirjoja ilmestyy aina vuoteen 2027 saakka. Albi Lumiukkoa tullaan esittämään myös tv:ssä ainakin seuraavat 10 vuotta.

Suurenmoinen herra Kunkku on kanadalaisen moninkertaisesti palkitun kuvittaja-kirjailija Geneviève Côtén kirjasarja, jonka perusteella on luotu 39-osainen animaatiosarja. Ohjelmaa esitetään mm. Pikku Kakkosessa ja TV2:n lastenohjelmissa. Marvi Jalon suomentama Herra Kunkun palatsi aloittaa sarjan helmikuussa 2022.

Kevään käännöskirjojen joukosta löytyvät myös New York Times -bestsellerkirjailija Deborah Underwoodin kuvakirja Onni on suukko siskolle sekä Ashley Spiresin Maailman mahtavin vekotin, josta tehdylle animaatioelokuvalle kertojaäänen antoi Oscar-palkittu Whoopi Goldberg. Lisäksi käännöskirjoissa on lukuisia lasikattoja urallaan rikkoneen amerikkalaisen senaattori Elizabeth Warrenin kirjoittama lasten kuvakirja, jolla kannustetaan tyttöjä tavoittelemaan täysillä unelmiaan. Elizabeth Warren äänestettiin vuonna 2013 ensimmäisenä naisena senaattoriksi Massachusettsin osavaltiosta USA:ssa. Hän pyrki demokraattien presidenttiehdokkaaksi vuonna 2020, ja hänet on listattu peräti neljä kertaa The Times -lehden maailman sadan vaikutusvaltaisimman henkilön listalle. Siinä vasta tsemppari pienille tytöille (ja toki pojillekin)!

Kotimaisista kuvakirjoista on vielä mainittava suositusta Onni ja Aada -sarjasta tutun tekijäkaksikon Maria Kuutin ja Saara Söderlundin ihastuttava kuvakirja Alpo, Helmi ja kolmas pyörä. Kirjan avulla voi pohtia, miten saada leikki sujumaan, kun leikkijöitä on kolme. Maria Kuutilta ilmestyy myös jo heti tammikuussa helppolukuinen Elina Jasun värikkäästi kuvittama kirja, jossa käsitellään suosittua, mutta lastenkirjoissa ehkä hieman harvinaisempaa aihetta, nimittäin pilkkimistä!

Mikko Kunnaksen Noksu-sarja sekä uudempi, mutta jo fanikuntansa löytänyt Eläintohtori Wuffe ovat myös mukana kevään kattauksessa.

Kuvakirjojen lisäksi Kvalitin valikoimaan mahtuu myös romaaneja lapsille ja nuorille.

Merja Jalon alakouluikäisille suunnattujen helppolukuisten Kotikulman etsivät - ja Merja & Marvi Jalon Unelmakoirat -sarjojen lisäksi ilmestyy kaksi nuortenromaania: Katariina Romppaiselta monitasoinen, kahdessa aikajanassa liikkuva tarina Sydämenmuotoinen kesä ja Hanna van der Steeniltä vakavissa vesissä uiva säeromaani Punapipoinen poika.