Lahti Pride -tapahtuma hakee esiintyjiä ja taiteilijoita avoimella haulla!

Lahti Priden ohjelmahaku on alkanut. Haulla haetaan sekä taideteoksia tapahtumaviikolla 18.–24.5. järjestettävään taidenäyttelyyn että esiintyjiä tapahtuman iltabileisiin ravintola Torveen ja Tirraan 23.5. Järjestäjät katsovat, että avoin ohjelmahaku tarjoaa yhdenvertaisen mahdollisuuden kaikille ohjelman tarjoamisesta kiinnostuneille.

- Lahti Priden ohjelmahaku on alkanut.

- Tapahtumaan haetaan esiintyjiä tapahtuman kulkuepäivän iltabileisiin sekä taiteilijoita tapahtumaviikolle ravintola Tirran taidenäyttelyyn.

- Sateenkaariteeman lisäksi vuoden 2020 tapahtumateemana on "Rakkautta kaiken ikää."

- Avoimen haun tarkoituksena on tehdä tehdä ohjelman tarjoamisesta helppoa ja yhdenvertaisuutta edistävää.







Lahti Pride 2020 -työryhmä hakee esiintyjiä tapahtuman kulkuepäivän iltabileisiin sekä taiteilijoita tapahtumaviikolle ravintola Tirran taidenäyttelyyn. Lahti Pride on kaikille avoin ihmisoikeustapahtuma, jonka Lahden Seta ry järjestää vuosittain. Vuonna 2020 Lahti Pride -tapahtuma järjestetään edellisvuoden tapaan toukokuun lopulla, 18.–24.5. Tapahtumaviikko huipentuu kulkueeseen, iltabileisiin sekä päiväjuhlaan Lahden satamassa lauantaina 23.5.

- Järjestämme Lahti Pride -tapahtuman iltabileet kulkuepäivän iltana, lauantaina 23.5. ravintola Torvessa ja Tirrassa. Etsimme iltabileisiin erilaisia esityksiä, jotka edustavat sateenkaarevaa taidetta ja sateenkaarevia taiteilijoilta, joille seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus ovat sydämen asioita.Tirraan ripustetaan tapahtumaviikolla myös taidenäyttely, johon tuodaan esille taideteoksia; piirustuksia, maalauksia ja valokuvia. Myös taidenättelyyn on mahdollista hakea avoimen haun kautta. Joitakin hakemuksia on jo tullut, mutta hakuaikaa on vielä jäljellä ja kannustamme rohkeasti hakemaan mukaan, kertoo Lahti Pride -iltabileiden tuottaja Katri Salmi.

Ensimmäistä Lahti Pridea vietettiin 2014, ja yhtä välivuotta lukuun ottamatta tapahtuma on tuonut vuosittain Lahteen kulkueen, tori- ja puistojuhlan, koulutuksia, bileitä, taide- ja kulttuuritapahtumia sekä erilaisia vertaistapaamisia. Vuoden 2020 Lahti Pride teema on “Rakkautta kaiken ikää”. Ohjelmistossa huomioidaan eri-ikäiset ihmiset ja luodaan sukupolvien välistä keskustelua.

- Pride-tapahtumaan liittyy kyllä karnevaalihenkeä ja oman identiteetin juhlintaa, mutta pohjimmiltaan Pride on poliittinen tapahtuma, jonka on tarkoitus tuoda näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia koskevia epäkohtia ja ottaa kantaa niihin. Pride -tapahtumat saavat jatkuvasti enemmän näkyvyyttä ja samalla myös enemmän palautetta ja kritiikkiä siitä, mitä arvoja ne ajavat ja edistävät. Arvovalintoja tehdään valitessa tapahtumapaikkoja, esiintyjiä ja yhteistyökumppaneita. Koemme, että avoin esiintyjä- ja taiteilijahaku on hyvä keino antaa kaikille mahdollisuus päästä osaksi Lahti Pride -tapahtumaa ja tehdä näin tapahtumasta hieman yhdenvertaisempi, kertoo Lahden Seta ry:n puheenjohtaja Aako Norojärvi.

Myös 2019 vuoden Lahti Pride -tapahtumaan haettiin esiintyjiä kaikille avoimella haulla. Tapahtuman järjestäjät ovat kokeneet, että avoin haku on tärkeä osa myös tapahtuman perusperiaatteita.

- Meille tapahtuman tuottamisessa tärkeää on, että tapahtuma on laadukas ja ottaa kantaa olennaisiin poliittisiin kysymyksiin. Pyrimme lisäämään vuosi vuodelta inklusiivisuutta tapahtuman ohjelmistossa ja tarjoamaan mahdollisuuden äänensä kuuluvaksi tekemiseen niille, joille sitä ei vähemmistöön tai useisiin vähemmistöihin kuulumisen vuoksi usein anneta, kommentoi Lahti Pride -tapahtuman tuottaja Miiro Pyysing.