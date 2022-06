Lasten LukuVarkaus -palkinto Maami Snellmanille

Lasten Lukuvarkaus -palkintoraati on valinnut vuoden 2021 parhaaksi lastenromaaniksi Maami Snellmanin teoksen Merena ja lumottu peili. Helsinkiläinen kirjailija Maami Snellman työskentelee sanataideopettajana. Hän on aktiivisesti kehittänyt alle kouluikäisten ja alakoululaisten sanataidetoimintaa. Koulutukseltaan Snellman on lastentarhan ja steinerkoulun opettaja.

Kirjan päähenkilö Merena käy peruskoulun viidettä luokkaa. Hän saa isomummiltaan perinnöksi peilin, joka vie hänet pikkulotaksi vuoteen 1941. Päästäkseen takaisin kotiin hänen on selvitettävä ränsistyneen kartanon ja kauan sitten kuolleen kreivittären arvoitus.

Nykylapsen sopeutuminen tuon ajan käytöstapoihin, puhetyyliin ja arkeen ei ole helppoa ja aiheuttaa monia hauskoja tilanteita. Vaikka kirjan tarina sivuaa myös vakavia asioita, kuten sotaa ja kuolemaa, on sen vire iloinen.

LukuVarkaus-palkintoa on jaettu vuodesta 2001. Se jaettiin nyt 22. kerran. Voittajakirjan valitsee lapsiraati asiantuntijoiden valitsemien finaalikirjojen joukosta. Palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa. Se jaettiin Vekara-Varkaus -festivaaleilla.