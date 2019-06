Lasten matkaopas Suomeen -tietokirjasta vinkit kotimaan matkailuun

Tittamari Marttisen Lasten matkaopas Suomeen antaa mielenkiintoisia vinkkejä kotimaan matkailuun. Lähimatkailu on paitsi trendikästä myös ekologista.

Mikä onkaan Suomen pienin museo? Löydätkö Hämeen linnasta kummituskissan tassunjäljen? Millaista on vaeltaa tuntureilla?

Lähimatkailu on hauskaa! Suomi on suuri maa, ja siellä riittää näkemistä, tutkimista ja retkeilemistä. Matkalle voi lähteä jalkaisin tai pyörällä, ja vähän kauemmaksi pääsee vaikka metrolla, kajakilla, laivalla, junalla tai bussilla.

Tässä kirjassa oppaanasi on innokas matkustelija Lenni ja hänen perheensä. Matka alkaa Helsingistä, ja kirjan mukana reissataan läpi koko Suomen.

Tittamari Marttinen on lasten- ja nuortenkirjailija, joka on julkaissut yli 80 kirjaa. Hän on toiminut myös kulttuurituottajana ja läänintaiteilijana ja hänet on palkittu urallaan useaan kertaan. Hän asuu Rovaniemellä, melkein joulupukin naapurissa. Euroopan matkailuun lasten näkökulmasta voi tutustua kirjassa Lasten matkaopas Eurooppaan (Avain, 2018).

Teos: Lasten matkaopas Suomeen

ISBN: 9789523042070

Kirjoittaja: Tittamari Marttinen

Piirrokset: Anne Stolt

Kansi: Tarja Kettunen

Sivuja: 247

Ilmestyy: 5.6.2019