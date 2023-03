Lasten tietokirja kertoo kasvien salaisesta elämästä

Kasvitko muka hiljaisia hissukoita, jotka eivät ymmärrä mistään mitään? Mitä vielä! Ne haistavat ja maistavat, näkevät ja kuulevat, liikkuvat, tuntevat kosketuksen ja voivat jopa oppia asioita. Kaiken lisäksi kasvit viestittelevät keskenään ja osaavat kutsua tarvittaessa myös eläimiä avukseen. Ihmeellistä, mutta totta!



Lapset Oona ja Onni retkeilevät metsässä, pihalla ja kasvitieteellisessä puutarhassa ja tarkkailevat mummin jännittäviä huonekasveja. Samalla he oppivat, että kasvitkin nukkuvat öisin ja että äitipuu hoivaa lapsiaan. Tutuiksi tulevat myös kasvimaailman armottomat huijarit, varkaat ja lihansyöjät.



Ikäsuositus 5+



Anne Hakulinen on espoolainen biologi ja vapaa toimittaja. Häneltä on aiemmin ilmestynyt Lapsen oma perhoskirja, Lapsen oma ötökkäkirja ja Eläinten ennätyskirja.

Olga Veselovskaya on helsinkiläinen kuvataiteilija, kuvittaja ja sisustusarkkitehti. Hän on valmistunut Pietarin Taideteollisesta valtionakatemiasta ja Lahden muotoiluinstituutista. Hän tekee kuvituksia mm. Luontoliiton Sieppo-lastenlehteen.

Anne Hakulinen & Olga Veselovskaya:

Lapsen oma retki kasvien salaisuuksiin

Sidottu, nelivärinen, 80 s.

Ilmestyy 30.3.2023

myös e-kirjana