Logomo toistamiseen Evento Awardsin finaaliin

Uusia nimityksiä Turun Logomon kokous- ja tapahtumapalveluissa 30.11.2017 10:01 | Tiedote

Elina Tikkakoski myyntineuvottelijaksi Logomoon Elina Tikkakoski (27) on aloittanut Logomon myyntineuvottelijana 23.10.2017. Tikkakoski vastaa kokousten ja pienempien seminaarien myynnistä ja varauksista. Tikkakoski on koulutukseltaan Bachelor of Business Administration ja viimeistelee KTM -tutkintoaan. Jonne Haavisto tuotantopäälliköksi Logomoon Jonne Haavisto (30) on aloittanut Logomon tuotantopäällikkönä 1.10.2017. Haavisto vastaa tapahtumatilojen teknisestä ylläpidosta ja tuotannon asiakaspalvelusta.