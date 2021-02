Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tarkistanut pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Luumäen, Savitaipaleen ja Lemin alueilla.

Luumäen, Savitaipaleen ja Lemin pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin muutoksia

Vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita Luumäellä, Savitaipaleella ja Lemillä on yhteensä yhdeksän kappaletta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tarkistanut pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Luumäen, Savitaipaleen ja Lemin alueilla. Tarkistamistyö perustuu vuonna 2015 uudistuneeseen lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Uuden lainsäädännön myötä pohjavesialueet luokitellaan suojelutarpeen ja vedenhankinta-käyttöön soveltuvuuden kannalta viiteen eri luokkaan: 1, 1E, 2, 2E ja E.

Kaikki luokitellut ja aiemmin luokituksesta poistetut pohjavesialueet on tarkistettu ELY-keskuksen toimesta. Tarkastelun jälkeen Luumäen alueella on yhteensä 19 pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä (1 ja 1E-luokka) on kuusi aluetta ja vedenhankintaan soveltuvia (2 ja 2E-luokka) on 13 aluetta. Savitaipaleen alueella on tarkistamisen jälkeen 21 pohjavesialuetta, joista yksi on vedenhankintaa varten tärkeä alue (1E-luokka) ja 18 aluetta on vedenhankintaan soveltuvia (2 ja 2E-luokka). Lisäksi kaksi pohjavesialuetta luokitellaan pohjavesialueeksi niiden ylläpitämien pohjavedestä riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemin perusteella (E-luokka). Lemin alueella on tarkastelun jälkeen yhteensä viisi pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä (1-luokka) on kaksi aluetta ja vedenhankintaan soveltuvia (2 ja 2E-luokka) on kolme aluetta.

Uusia pohjavesialueita

Pohjavesialueluokituksesta aiemmin poistetuista pohjavesialueista on Luumäellä, Lemillä ja Savitaipaleella nostettu takaisin luokitukseen yhteensä kuusi aluetta niiden geologisten ominaisuuksien ja havaittujen merkittävien pohjavedestä riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemien perusteella. Takaisin luokitukseen nousevat pohjavesialueet ovat Luumäellä sijaitsevat Kaitjärven, Haimilankankaan ja Toikkalan pohjavesialueet, Savitaipaleella sijaitsevat Haukhonkakankaan ja Välikankaanmäen pohjavesialueet sekä Lemin ja Luumäen rajalla sijaitseva Laajankankaan pohjavesialue. Lisäksi Luumäen Taavetin pohjavesialue laajenee kattamaan aiemmin luokituksesta poistetut Nuijamäen ja Hepoharjun pohjavesialueet, Savitaipaleen Selkäkankaan pohjavesialue laajenee kattamaan aiemmin luokituksesta poistetun Mäntykiven pohjavesialueen ja Lemin Vuolteenlammen ja Tallisenlammen nykyiset pohjavesialueet laajenevat aiemmin luokituksesta poistettujen osa-alueiden alueille.

Uusi E-luokka tuo lisätietoa muun muassa luonnontilaisista lähteistä

Uuteen E-luokkaan määrittyviä pohjavesialueita on kaikkiaan Luumäellä kahdeksan, Savitaipaleella seitsemän ja Lemillä kaksi. E-luokan pohjavesialueiden luokitus perustuu luonnontilaiseen tai luonnontilaisen kaltaiseen, muun lainsäädännön nojalla suojeltuun, pohjavedestä suoraan riippuvaiseen, merkittävään pintavesi- ja maaekosysteemiin. Tällaisia ekosysteemejä voivat esimerkiksi olla erilaiset lähteet ja lähdesuot.

E-luokitus ei lisää kyseisen ekosysteemin lakisääteistä suojelua, vaan E-luokituksen kriteerit täyttävät ekosysteemit ovat jo nykyisin vesilain, metsälain ja/tai luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja. E-luokitus on informatiivinen ja se antaa lisää tietoa alueen luontoarvoista ja suojelluista kohteista, jolloin niiden huomioiminen ja säilyttäminen on helpompaa.

Nyt voit ottaa kantaa

Pohjavesialueiden rajaukset perustuvat olemassa olevaan tietoon alueen luonnontieteellisistä tekijöistä. Rajauksiin esitetään pieniä korjauksia, joista suurin osa koskee pohjaveden muodostumisalueen rajauksen siirtämistä rantaviivan mukaiseksi tai korjaamista maaperäkartan tai korkeusmallin perusteella sekä pohjavesiosa-alueiden yhdistämistä yhdeksi pohjavesialueeksi.

Tarkistetut pohjavesialueet ja niihin liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä kuntakohtaisesti ympäristöhallinnon internetsivuilla: www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Luumäen, Savitaipaleen ja Lemin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat nähtävillä 25.2. – 4.6.2021. Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja mahdollisia pohjavesialueiden luokituksiin tai rajauksiin vaikuttavia uusia tutkimustuloksia tai -tietoja. Nähtävilläoloajan jälkeen ELY-keskus kokoaa saadun palautteen, tekee tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin, ja merkitsee uudet pohjavesialuetiedot ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Miksi pohjavesialueita luokitellaan?

Pohjavesialueiden kartoituksessa ja luokituksessa saatuja tietoja hyödynnetään vedenhankinnan ja maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelutehtävissä. Työ palvelee myös EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyviä tehtäviä. Hydrogeologisia tietoja tarvitaan pohjavesialueiden vedenhankinnallista käyttökelpoisuutta arvioitaessa, uusien vedenottopaikkojen ja tekopohjaveden muodostamisalueiden sijaintia selvitettäessä sekä pohjaveden suojelua ja siihen käytettäviä keinoja valittaessa. Maankäytön suunnittelussa on tärkeää tietää paitsi olemassa olevien vedenottamoiden sijainti, myös mahdolliset muut vedenhankintaan soveltuvat alueet. Tällöin esimerkiksi maa-ainestenoton, liikennealueiden ja asutuksen sijoittaminen voidaan jo ennakolta suunnitella pohjaveden suojelun kannalta sopivimmaksi.