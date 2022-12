M&A-podcast: Kymmenen lääkettä talouden kolotuksiin

Epävirallisen sektorin edunvalvonnalla tärkeä rooli sosiaaliturvajärjestelyiden laajentamisessa Tansaniassa 28.11.2022 12:39:42 EET | Tiedote

Tutkimus osoittaa, että Tansaniassa hyvin pieni osa epävirallisesta työvoimasta on vakuutettu toimeentuloa uhkaavien riskien varalta. Hallitus on kuitenkin tehnyt uraauurtavia politiikkatoimia epävirallisen työvoiman vakuuttamiseksi – kehitys, jossa työntekijöiden paikallinen edunvalvonta on ollut mukana. Sosiaaliturvauudistukset Tansaniassa nojautuvat kuitenkin niin sanottuun produktivistiseen ideologiaan, joka suosii erityisesti tuotannolliseen toimintaan liittyvää sosiaaliturvaa, kuten maksuperustaisia sosiaalivakuutuksia ja yrityslainoja. Oikeusperiaatteeseen nojaavat sosiaaliturvan osat, kuten tarveperustaiset sosiaaliavustukset äärimmäisessä köyhyydessä eläville, ovat yhä riippuvaisia ulkomaisten kehitysapuorganisaatioiden kiinnostuksesta ja tuesta.