M&A-podcast: ”Olisko sulla vipata paria miljardia?”

Uniper oli Fortumille kaikkien aikojen diili, josta tuli miljardien tappiot. Mutta samalla Fortum teki juuri sitä mihin sitä kannustimme. M&A-podcastin totuuskomissio kysyy ja vastaa: miksi kannusteet, energia-ala ja valtionyhtiö ovat myrkyllinen cocktail, jossa on yksi osa liikaa. Selvitämme samalla hinnalla kolme bonusmysteeriä. Oliko Nalle Wahlroos yhtään jäljillä motkottaessaan ekonomisteille inflaatiosta? Millainen on bisnesmanagerin sielunelämä? Ja mitä on hallituksen tarjoilema sotatalous?

