Mänttä-Vilppulassa todettu kuntoutusosastolla 11 koronatartuntaa  

Mänttä-Vilppulan kaupungissa sijaitsevalla Harjupeipon kuntoutusosastolla Punatulkun palvelukeskuksessa kahdelta työntekijältä ja yhdeksältä siellä olevalta tai sieltä kotiutuneelta asukkaalta on löytynyt koronavirustartunta.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa tartuntalähdettä, mutta sitä selvitetään otetuilla näytteillä sekä jo alkaneella jäljitystyöllä.

Kaikista asukkaista ja työntekijöistä on otettu koronavirusnäytteet. Lisäksi sairastuneet on siirretty eristykseen toisaalle. Altistuneet lähikontaktissa olleet on asetettu karanteeniin.

Mäntänvuoren Terveys Oy on yhteistyössä kaupungin tartuntatautivastuulääkärin (hallintoylilääkäri) ja Taysin infektioyksikön kanssa ryhtynyt välittömiin, suunnitelmien mukaisiin varotoimiin asukkaiden ja työntekijöiden suojaamiseksi sekä tartuntaketjun katkaisemiseksi.

Kuntoutusosastolle laitettiin ensimmäisen tietoon tulleen koronavirustartunnan vuoksi vierailukielto lauantaina 12.9.2020 ja se on voimassa toistaiseksi, kunnes vierailut voidaan taas toteuttaa turvallisesti. Vierailukielto on voimassa 12.9.2020 alkaen myös samassa rakennuksessa sijaitsevassa erillisessä tehostetun palveluasumisen yksikössä, kunnes on voitu varmistaa, että vierailuja voidaan turvallisesti toteuttaa siellä.

Henkilökunnan suojautumistoimia on tehostettu valmiiden suunnitelmien mukaisesti. Henkilökunta on tähänkin asti suojautunut käyttäen ohjeistusten mukaisia suojaimia ja toteuttanut hyvää käsihygieniaa ehkäistäkseen tartuntoja.

Kuntoutusosastolla nyt ilmenneistä koronavirustartunnoista ei aiheudu muutoksia muihin kaupungin palveluihin eikä kuntalaisten muihin epidemiaohjeistuksiin.

Yhteistiedote:

Mänttä-Vilppulan kaupunki

Mäntänvuoren Terveys Oy

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri