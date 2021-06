Maskit ovat tarpeellisia perustason koronatilanteessakin

Pirkanmaa siirtyy koronatilanteessa perustasolle 8.6.2021 15:15:00 EEST | Tiedote

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on edelleen helpottanut ja alue on siirtynyt luokittelussa perustasolle. Koronan ilmaantuvuus on edeltävän kahden viikon ajalta 21 tapausta 100 000 asukasta kohti. Positiivisten osuus Fimlabissa testatuista on 0,7 prosenttia.