Merkitykselliset kohtaamiset vetävät messuille kävijöitä ja yrityksiä – Expomark alalla jo 30 vuotta

Tapahtuma-alalla riittää vetovoimaa. Suomessa messumedian osuus mainosbudjeteista kasvaa, nouseva ala houkuttelee uusiakin toimijoita ja tapahtumien roolista arvonluojina on tehty juuri ensimmäinen väitöskirja.

Messujen ja markkinointitapahtumien asema säilyy digitaalisaationkin aikakaudella. Tuoreen markkinoinnin väitöstutkimuksenkin mukaan tapahtumat synnyttävät kohtaamisia, tunnetta ja tietoa, joihin digitaalisuus ei pysty. Ihmiset haluavat tavata toisiaan ja luoda suhteita.

– Kohtaamisten arvo vain korostuu. Tapahtumien merkityksellisyyttä kuvaa hyvin nuorille suunnattu Tubecon, joka vetää tuhansia osallistujia eri puolilta Suomea. Jopa nuoret diginatiivit haluavat nähdä kasvokkain netistä tuttuja tubettajatähtiä, avaa Expomarkin toimitusjohtaja Tomi Niemi.

Yrityksille tapahtumat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden vuorovaikutukseen oikeiden kohderyhmien kanssa. Kantar TNS:n tutkimuksen mukaan messumedian osuus yritysten mainoskakusta kasvoikin viime vuonna Suomessa noin 45 miljoonaan euroon, mikä on viisi prosenttia edellisvuotta enemmän.

– Jotain alan potentiaalista kertoo, että viime aikoina uudetkin toimijat mediataloista teleoperaattoreihin ovat lähteneet mukaan bisnekseen, Niemi kertoo.

Expomark 30 vuotta toimialamessujen edelläkävijänä

30-vuotias Expomark on yksi kotimaisista tapahtuma-alan konkareista ja erikoismessujen edelläkävijä. Yritys järjestää valtakunnallisia teollisuuden ja hyvinvointialan ammattilaistapahtumia yhdessä toimialojen parhaiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Kumppaneita ovat esimerkiksi Energiateollisuus, työ- ja elinkeinoministeriö, VTT, World Energy Council Finland sekä Invalidiliitto ja Vanhustyön keskusliitto.

Kiinnostus ammatillisiin toimialamessuihin jatkuu vahvana. Suurimmalla osalla Expomarkin tapahtumistakin on jo vuosikymmenten historia, mikä ei olisi mahdollista ilman kohderyhmän ja toimialan tarpeiden mukana kehittymistä.

– Nykyään ohjelmassa on yhä enemmän seminaareja, esityksiä ja koulutuksellista sisältöä. Osallistujat haluavat ja saavat kattavan tietopaketin. Muutaman vuoden ajan verottajakin on hyväksynyt messut ammatillisena koulutuspäivänä, Niemi avaa.

– Myös yritysyhteistyö on syventynyt. Nykyään yritysten kanssa keskustellaan paljon strategisemmalla tasolla messumediasta osana suurempaa markkinointikokonaisuutta.

Terveysalan tapahtumat merkityksellisiä yhteiskunnalle ja yksilölle

Terveyden alalla yksi Expomarkin perustamisen kulmakivistä on Apuväline-tapahtuma, jota on tehty alusta asti yhdessä Invalidiliiton kanssa. Ensi vuonna 30 vuotta täyttävässä tapahtumassa alan kehitys näkyy: Vuosien varrella on edetty esteettömästä yhdenvertaiseen ja edelleen yksilöllisyyteen.

Muita terveyden alan tapahtumia ovat lokakuun alussa järjestetyt yli parikymppinen vanhustyöhön keskittyvä Hyvä Ikä ja upouusi kuntoutusalan ammattilaisille suunnattu Fysioterapia & Kuntoutus.

23.–25.10. Energia 2018: Laaja katsaus energiaratkaisuihin ja muutoksen hallintaan

Teollisuuden tapahtumista on seuraavana vuorossa energia-alan tärkein ammattitapahtuma Energiamessut. Energia 2018 tarjoaa käytännössä edustavan näkymän niin toimialan käytännön ratkaisuihin kuin muutoksen hallintaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tapahtumasta on kehittynyt merkittävä kansallisen ja kansainvälisenkin energiakeskustelun foorumi runsaan kaupallisen messutarjonnan ohella.

Esimerkiksi World Energy Council Finlandin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa koostama Energiapäivä 23.10. tuo yhteen edustavan joukon asiantuntijoita hakemaan yhdessä ratkaisuja energia-alan akuutteihin haasteisiin. Euroopan komission energiaosaston varapääjohtaja Gerassimos Thomas arvioi globaaleja haasteita ja mahdollisuuksia Euroopan perspektiivistä. Iltapäivällä julkistetaan odotettu kansainvälisen energiajärjestö IEA:n Suomen maatutkinta suosituksineen. Ne esittelee IEA:n varapääjohtaja Paul Simons ja niitä tuoreeltaan kommentoi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ammattilaisille on tarjolla energiakongressin lisäksi ohjelmaa messualueella. Mukana on lähes 400 näytteilleasettajaa sekä tasokkaita keynote -puheenvuoroja, miniseminaareja ja paneelikeskusteluja, joiden aiheet vaihtelevat vähähiilisestä liikenteestä rakennetun ympäristön ja teollisten prosessien energiatehokkuuteen sekä energia-alan yritysten innovaatiokyvykkyyteen ja radikaaleihin teknologioihin.

Kutsu toimittajille

Tervetuloa tutustumaan Energia 2018 -tapahtumaan sekä haastattelemaan Tomi Niemeä toimialatapahtumien pitkäjänteisestä kehittämisestä. Akkreditointi Energiamessuille onnistuu tapahtuman verkkosivuilla tai paikan päällä.