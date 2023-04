Argentiinalainen Lionel Messi on kiistatta sukupolvensa suurin jalkapallosensaatio. Hänet on valittu maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi ennätykselliset seitsemän kertaa vuosina 2009–2021. Pitkään näytti siltä, että Messin loisteliaalta uralta jää puuttumaan se kaikkein himoituin palkinto: maailmanmestaruus. Hän onnistui siinä lopulta vuoden 2022 MM-kilpailuissa ja päätti maajoukkueuransa Argentiinan paidassa hienoimmalla mahdollisella tavalla.

Mikä tekee Messistä niin erityisen pelaajan? Miten hän onnistui pienikokoisena pelaajana raivaamaan tiensä jalkapallon huipulle? Siitä kertovat Messin itsensä lisäksi mm. hänen vanhempansa ja sukulaisensa sekä hänen monet valmentajansa.

Luca Caioli on tunnettu italialainen urheilutoimittaja, joka on työskennellyt mm. italialaisella Rai 3 -televisiokanavalla ja Britannian ITV:ssä sekä Euronews TV:n päätoimittajana Ranskassa. Nykyään hän toimii SKY Italia -televisiokanavan sekä Il Corriere della Sera -lehden kirjeenvaihtajana Espanjassa. Caioli on kirjoittanut henkilökuvat mm. Neymarista, Mbappésta, Ronaldosta ja Zidanesta.

Luca Caioli

Messi – Jalkapallon kuningas

Alkuperäisteos: Messi – The Inside Story of the Boy who Became a Legend

Suomentaneet Juhani Nieminen ja Tuomas Renvall

Ilmestyy 27.4.2023

myös e- ja äänikirjana