Mikkeli Pride Summer edition tuo piknikin ja taidepajat yhteen 

Etelä-Savo Pride ry:n tuottama Mikkeli Pride summer edition järjestetään 25.7.2021 klo 13-17 Mikkelin Tykkipuistossa. Luvassa on kuva-, sana-, ja esittävän taiteen osallistavat taidepajat, joiden lisäksi puisto on varattu piknikväelle.

Tänä vuonna Mikkeli Pride poikkeaa kaavastaan olla vuoden viimeinen pride ja tuo tapahtuman keskelle kesää. Prideen perinteisesti kuuluva kulkue on myös jätetty pois ja pääpaino on puistojuhlassa, jota ei ennen Mikkelissä olla toteutettu. Mikkeli Pride summer editionissa on myös esillä sateenkaarevien vertaisryhmien taidenäyttely sekä taidepajojen lisäksi on luvassa muunmuassa livemusiikkia.

Tapahtuma on saanut Mikkelin kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan myöntämän KulttuuriKannustimen. Tapahtumalla pyritään edistämään yhteisöllisyyttä ja osallisuuden tunnetta.

Taiteen keinoin käsitellään yhdenvertaisuutta ja eriarvoisuutta. Pyrkimyksenä on mahdollistaa osallisuuskokemuksia taiteen kautta sekä innostaa aktiiviseen kuntalaisuuteen.

Lisätietoja: etelasavopride@gmail.com