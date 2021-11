Mimmu Tihisen ja Meeri Hentilän Kalevin kesätarinalle Runeberg Junior -ehdokkuus

Runeberg Junior -palkintoehdokas, Mimmu Tihisen ja Meeri Hentilän Kalevin kesätarina, on tarina Kalevista, joka inhoaa vettä eikä halua opetella uimaan. Selkokielinen lastenromaani sopii erityisen hyvin lasten ja vanhempien yhteisiin lukutuokioihin sellaisissa perheissä, joissa vanhempien äidinkieli ei ole suomi tai perheessä on muu tarve selkokielen käyttöön.

Runeberg Junior -raadin perustelut ehdokkuudelle:

”Kalevin kesätarina on Mimmu Tihisen kirjoittama ja Meeri Hentilän kuvittama kaunis kertomus tavallisesta arjesta lapsen näkökulmasta. Upea kieli ja kauniit kuvaukset vievät lukijan mukaan kesänmittaiselle seikkailulle osaksi Kalevin kesälomaa: Miltä tuntuvat ystävyyden kiemurat lapsen näkökulmasta, miltä tuntuu omien pelkojen voittaminen.”

Raatiin kuuluvat kuvittaja ja sarjakuvapiirtäjä Filippa Hella, erikoiskirjastonhoitaja Mikaela Wickström ja luokanopettaja Christa Viitanen. Lopullisen valinnan tekevät lapsiraadit porvoolaisista päiväkodeista ja kouluista. Voittaja julkistetaan helmikuussa 2022.

Mimmu Tihinen (s. 1964) on palkittu kirjailija, joka on kirjoittanut runoja, novelleja sekä lasten- ja nuortenkirjoja. Tihinen tunnetaan innokkaana selkokielen puolestapuhujana. Meeri Hentilä (s. 1983) on kuvittaja ja graafinen suunnittelija.

Runeberg Junior -palkinto myönnetään suomen- tai ruotsinkieliselle lastenkirjalle, jonka kohderyhmänä ovat 6–9-vuotiaat lapset. Palkinnolla halutaan edistää lasten lukuintoa. Palkinnon arvo on 10 000 euroa.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: anni.gullichsen@otava.fi