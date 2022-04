Muotoilulla voi tarttua muutokseen

Muotoilu ymmärrettiin pitkään esineiden ja tuotteiden muotoiluna, mutta nykyään sen periaatteita käytetään ratkaisemaan monimuotoisia ongelmia. Parhaiten se toimii, kun pöydän ympärille kerätään joukko moniosaajia, joilla on erilaiset lähtökohdat ja näkökulmat haasteeseen.

Muotoilulla muutokseen -kirja on lähestyttävä ja yleistajuinen läpileikkaus Aalto-yliopiston tämänhetkisestä muotoilututkimuksesta. Se tarjoaa lukijalleen käytännönläheisiä esimerkkejä muotoilututkimuksen soveltamiseen.

Muotoilulla voidaan lisätä yhteistä ymmärrystä ja auttaa sulauttamaan erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä uusiksi tavoiksi toimia. Kirjan esimerkit rohkaisevat luovaan kokeellisuuteen, yhteissuunnitteluun ja muutoksen vauhdittamiseen. Muotoiluosaamisella tuetaan yhteisöjä ja päättäjiä luomaan muutakin arvoa kuin vain voittoa. Muotoilun keinoin voidaan rakentaa organisaatioiden muutosvalmiutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Kirjan on toimittanut Nokian ja Aalto-yliopiston johtotehtävissä toiminut Anna Valtonen yhdessä Petra Nikkisen kanssa, ja sitä voi suositella erityisesti yritysjohdolle ja päättäjille. Kirjassa yli 30 professoria, opettajaa ja tutkijaa Aalto-yliopistosta esittelee muotoilututkimuksen uusinta ajattelua esimerkkien kautta. Kirja on kuin muotoilualan menu, josta voi poimia itselleen kiinnostavimmat aiheet.

Kirja ilmestyy 27.4. englanniksi nimellä Designing Change – New Opportunities for Organisations. Kirjaa saa ostettua Aalto University Shopista ja verkkokaupasta shop.aalto.fi, josta on myös mahdollista ladata kirja pdf-muodossa ilmaiseksi.