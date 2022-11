Murhattujen transihmisten määrä on edelleen iso, erityisesti transnaiset ovat väkivallan kohteena

Transjärjestöjen Euroopan ja Keski-Aasian kattojärjestö TGEU (Transgender Europe) julkaisi kuluneella viikolla vuosittaisen koko maailman kattavan Trans Murder Monitoring (TMM)-raportin liittyen vuoden aikana murhattujen transihmisten ja sukupuoleltaan moninaisten muistopäivään, jota vietetään tänään 24:ttä kertaa.

Raportti kertoo huolestuttavalla tavalla, että edelleen transnaiset ovat viharikosten pääkohteena. Heitä oli 95 % kaikista uhreista, kuten aikaisempina vuosinakin. Kuluvana vuonna (1.10.21-30.9.22) murhattiin 327 transhenkilöä, joka on hieman vähemmän kuin vuonna 2021, jolloin murhien määrä oli ennätykselliset 375 henkilöä.

Suurin osa uhreista oli mustia tai maahanmuuttajataustaisia transnaisia, siirtolaisia tai transsukupuolisia seksityöntekijöitä. Seksityöntekijöiden osuus oli puolet uhreista, mikä osoittaa heidän erityisen haavoittuvan asemansa. Raportissa tulee myös ilmi, että tapauksia esiintyy huolestuttavalla tavalla uusissa maissa, myös Euroopassa. Ensimmäistä kertaa tänä vuonna raportoitiin yhdet tapaukset sekä Virosta että Sveitsistä. Myös Suomessa on ollut yksi tapaus vuonna 2020, jolloin murhattiin transnainen. Raportin mukaan uhrit ovat suurimmalta osalta olleet 31–40-vuotiaita transnaisia. Useimmat murhat tapahtuivat kaduilla tai yksityisissä asunnoissa. Raportti osoittaa osaltansa transfobian, misogynian, rasismin ja muukalaisvihan merkitystä raa’an väkivallan osana.

"Translain valmistelun jatkuva viivästyminen ja keskeisten ihmisoikeuksien jääminen pois nyt käsiteltävänä olevasta lakiesityksestä on käsittämätöntä. Näitä ovat nuorten oikeus juridisen sukupuolen korjaamiseen, intersukupuolisten lasten perusteettoman kosmeettisen kirurgian kieltäminen ja jo kansainvälisesti tunnustetun kolmannen sukupuolen mahdollisuus", sanoo Transfeminiinit ry:n puheenjohtaja Tanja von Knorring.

Transhenkilöihin ja heidän oikeuksiinsa kohdistuvan vihapuheen kohteena ovat lähes poikkeuksetta transnaiset. Sillä on merkittävä vaikutus kaltoinkohtelun ja väkivallan synnylle. Huomioitavaa on, että transnaiset ovat kaikista transhenkilöistä lukumäärällisesti kuitenkin selvä vähemmistö, esimerkiksi transmiehiä on arviolta kaksi kertaa enemmän.

Transfeminiit ry ja keskeiset sateenkaarijärjestöt ovat huolissaan siitä, että nyt Suomessa käsiteltävänä olevan translain uudistuksen yhteydessä on esiintynyt jopa eduskunnan täysistunnossa erityisesti transnaisiin kohdistuvaa asiattomuutta ja vihapuhetta.

Järjestöt vaativat, että uusi translaki saadaan pikaisesti ja asiallisesti käsiteltyä ja että tulevassa laissa taataan oikeudet kaikille transihmisille iästä riippumatta. Vain kaikki huomioiva laki tukee osaltansa yhdenvertaisesti transhenkilöiden oikeuksien toteutumista yhteiskunnassamme.

”Yhteiskunnassa viime aikoina lisääntynyt vihapuhe on ensioire, joka kanavoituu myös vakavammiksi ja suoremmiksi väkivallan teoiksi. Siksi selkeän asiattomaan vihapuheeseen on puututtava järjestelmällisesti yhteiskunnan kaikilla tasoilla, myös politiikassa”, sanoo Setan varapuheenjohtaja Pekka Rantala, joka jatkaa puheenjohtajana vuoden 2023 alusta.

Transmuistopäivän tilaisuus järjestetään sunnuntaina Helsingissä klo 18 alkaen Olympiastadionin aukiolla. Tapahtuma on osa tällä viikolla vietettävää TransHelsinkiä.