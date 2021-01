Hyvinkään kaupungin väestönkasvu oli viime vuonna positiivinen. Muuttovoittoa kaupunki sai yhteensä 279 asukkaan verran. Viime vuoden väestönkasvu oli yhteensä +104 asukasta.

25.1.2020

Muuttoliike toi runsaasti uusia asukkaita Hyvinkäälle viime vuonna

Hyvinkään kaupungin väestönkasvu oli viime vuonna positiivinen. Muuttovoittoa kaupunki sai yhteensä 279 asukkaan verran. Luonnollinen väestönlisäys oli Hyvinkäällä negatiivista mikä merkitsee, että väestönkasvu perustui muuttoliikkeeseen.

- Viime vuoden väestönkasvu oli yhteensä +104 asukasta, kertoo Hyvinkään kaupungin tietotuotantoon ja tilastoihin erikoistunut suunnittelija Taru Härkönen.

Kotimaasta Hyvinkää sai muuttovoittoa yhteensä 135 asukasta vuonna 2020. Tulomuuttajia oli vuoden aikana yhteensä lähes 2 700. Määrä on enemmän kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Hyvinkään muuttoliikettä on vauhdittanut korkea valmistuneiden asuntojen määrä. Ulkomailta Hyvinkää sai muuttovoittoa yhteensä 144 henkilöä, noin neljäsosa muuttaneista on paluumuuttajia. Ulkomailta Hyvinkäälle muutto on tuonut lisäväestöä tasaisesti koko 2000-luvun.

- Hyvinkäällä nettomuutto, asuntotuotannon ja myönnettyjen rakennuslupien määrät ovat tällä hetkellä kaikki kasvusuunnassa. Viime vuonna valmistui lisäksi ennätysmäärä uusia asuntoja, eli kaikki kasvua osoittavat käyrät ovat tällä hetkellä samansuuntaisia, toteaa kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.

- Luvut osoittavat, että meillä on edellytyksiä jatkaa samaan suuntaan, sillä nämä kaikki tekijät tukevat positiivista kehitystä ja kaupungin kasvua, Mattila lisää.

Koronapandemian vaikutuksista muuttoliikkeeseen ei ole vielä riittävästi tietoa. Uudenmaan viidenneksi suurimpana kaupunkina Hyvinkäällä on kuitenkin mahdollisuus erottautua asuinpaikkana hyvän sijaintinsa sekä monipuolisen kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjonnan kautta.

- Hyvinkäällä yhdistyy kaupungissa elämisen parhaat puolet hyviin harrastusmahdollisuuksiin sekä luontoelämyksiin, muistuttaa Mattila.

Syntyvyyden lasku on taittunut mutta ikärakenteen muutos hidastaa kasvua

Vuoden 2020 aikana syntyvyyden lasku on pysähtynyt Hyvinkäällä.

- Viime vuonna syntyneitä oli yhteensä 336 henkilöä. Määrä on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna eli syntyvyyden lasku näyttää ainakin hetkellisesti taittuneen. Syntyneitä oli kuitenkin 155 henkilöä vähemmän kuin kuolleita, sanoo Taru Härkönen.

Luonnollinen väestönlisäys on painunut Hyvinkäällä negatiiviseksi vuodesta 2017 lähtien, sillä kaupungin väestö on hieman ikääntyneempää kuin muualla Keski-Uudellamaalla.

