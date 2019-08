”Naisia tarvitaan siksi, että saadaan parempaa bisnestä!” Ennätyksiä rikkova #mimmitkoodaa tarjoaa tuhansia mahdollisuuksia

#mimmitkoodaa-ohjelman uusi vaihe rysähti käyntiin perjantaina Wanhassa Satamassa 500 mimmin, huippuyritysten ja tuhansien uusien kouluttautumismahdollisuuksien myötä. IBM:n toimitusjohtaja Mirva Antila tiivisti yritysten näkökulman naisten loikkaan ohjelmistoalalle: ”Ei naisia tarvita nyt siksi, että miehiä ei ole tarpeeksi vaan siksi, että saadaan parempaa bisnestä!”

Suomen taloutta, kasvua ja hyvinvointia rasittaa kaikkien jo tuntema osaajapula. #mimmitkoodaa-ohjelma vastaa tuhansien ja tuhansien digiosaajien tarpeeseen, mutta kyse on paljon enemmästä kuin vain luvuista. IBM:n Suomen toimitusjohtaja Mirva Antila avasi Wanhan Salin täpötäydelle salille, miksi naisia ennen kaikkea tarvitaan.

”Ei naisia tarvita nyt kuin sota-aikaan tehtaalle, kun miehiä ei ollut tarpeeksi. Naisia tarvitaan, että saadaan parempia tuotteita ja parempaa bisnestä,” painotti Antila keynote-puheenvuorossaan.

”Suomi tietysti tarvitsee koodaajia, mutta ei tämä ole siitä kiinni. Me tarvitsemme diversiteetin, erilaisuuden rikkauden yrityksiin. Erilaiset koulutustaustat, eri ikäisiä osaajia, ja tietenkin eri sukupuolet. Siten saamme tuotteita, jotka menevät kaupaksi ja saamme Suomelle vientituloja”, kiteytti Antila naisten, yritysten, ja koko Suomen yhteisen edun.

Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha vahvistaa Antilan teesit täysin, koko alan osalta. Ohjelmisto- ja e-business ry johtaa #mimmitkoodaa-ohjelmaa hyvästä syystä.

”Tutkimus vahvistaa: Yritykset, jotka ovat huomioineet monimuotoisuuden menestyvät paremmin. #mimmitkoodaa on siksi yrityksille tarpeen jo ihan puhtaasti bisnespäätöksenä. Ja kun yrityksiä on paljon, on selvää että #mimmitkoodaa on kansallisesti äärimmäisen tärkeällä asialla”, summaa Roiha.

Kansallista tärkeyttä vahvistaa entisestään talouden globaali megatrendi, jonka Roiha nostaa esiin. Megatrendi, joka kaikkien yritysten pitää ottaa huomioon – jos haluaa menestyä tai edes selviytyä.

”Maapallolla on pian vain ohjelmistovetoisia yrityksiä. Muut häviävät kilpailussa pois. Tulevaisuus on datassa, siitä on tulossa maailman arvokkain luonnonvara. Dataa pitää osata hallita! Viime vuonna kerättiin enemmän dataa kuin viimeiseen 5000 vuoteen yhteensä. Silti kaikesta siitä datasta on 99,5% kovalevyillä turhaan. Tarvitaan ihmisiä, jotka ymmärtävät miten hyödyntää dataa, miten käyttää sitä, miten luoda uusia liiketoimintamalleja”, maalaa Roiha.

Ohjelmisto- ja IT-alan kasvu on valtavaa, 10% vuodessa. Suomessa alan liikevaihto nousee jo 15 miljardiin euroon vuodessa. Nopeasti kasvavalla alalla on siksi yhteinen intressi kasvattaa osaajien määrää. #mimmitkoodaa-ohjelman yrityskumppaneina Wanhassa Satamassa olikin IBM:n lisäksi muutenkin alan ehdotonta parhaimmistoa: Columbia Road, Futurice, Gofore, HiQ, Microsoft, OP, Oracle, Reaktor, Siili, Vincit sekä Zure.

#mimmitkoodaa nousee uudelle tasolle – tuhansia koulutuspaikkoja!

#mimmitkoodaa-ohjelma tarjoaa syksystä eteenpäin vielä kokonaan uuden vaihteen. Alan huippuyritykset saavat rinnalleen koulutusta tarjoamaan suuren joukon eri oppilaitoksia. Tarjolla olevien täydennyskoulutusten määrä kipuaa useisiin tuhansiin. Hyvä esimerkki on seitsemän eri tekniikan yliopistoa yhdistävä FITech-verkostoyliopisto, joka tarjoaa huikeat 3000-5000 täydennyskoulutuspaikkaa.

”Jokainen mimmi, joka haluaa mukaan, mahtuu mukaan. FITech ei anna tutkintoja, mutta 7 tekniikan yliopistoa antaa tutkintoja. Pikkaisen ohjelmistokieltä pitää osata, että pärjää paremmin, mutta kannattaa lähteä mukaan, jos yhtään pohjaa on. Voi hakea vaikka heti 6.9. mennessä, mutta ilouutinen on, että aikaa on vielä kaksi vuotta ja mahdollisuuksia vaikka kuinka monta”, lupaa Minna Kivihalme, FITech-koordinaattori Aalto-yliopistossa.

FITechin lisäksi hienoja koulutuksiaan Wanhassa Satamassa tarjosivat Academy, Business College Helsinki, Careeria, Karelia, Metropolia, Saranen, sekä Itä-Suomen yliopisto.

#mimmitkoodaa-tunnelmaa ei voita mikään

500 upeaa naista eli täysillä mukana Wanhassa Satamassa heti launchin ensihetkistä alkaen. #mimmitkoodaa-koordinaattori Milja Köpsi puhutteli naisia oman kokemuksen koskettavalla rintaäänellä: Jokaiselle kuuluu vastuu omasta osaamisesta ja omasta markkina-arvosta.

”Olemme kaikki erilaisia ja erilaisuudet ovat vahvuuksia. Kaikki ne ominaisuudet, joita kauan pidin heikkouksina, ovat kääntyneet vahvuuksiksi. Meidän pitää ymmärtää lopettaa itsemme soimaaminen. Kaiken ikävän voi kääntää aina positiiviseksi, voimme muuttaa joka päivä itseämme paremmaksi ihmiseksi”, kannustaa oman elämänsä kääntänyt Köpsi.

Köpsi kannustaa naisia rohkeasti oppimaan uutta, tarttumaan mahdollisuuksiin ja tukemaan toisiaan.

”On ihanaa, että olemme epätäydellisiä, että voi koko ajan oppia jotain uutta. Olkaa toisellenne se heimo, joka kannustaa tekemään ja uskaltamaan”, rohkaisee Köpsi. Köpsi heitti myös päivän lämpimimmät naurut keränneen läpän – jonka kaikki yhdessä voivat tehdä todeksi.

”Yleinen huoli on, että tulee digitalisaatio ja vie meidän työt. Mutta minä haluan, että digitalisaatio tulee ja vie meidän tytöt”, kiteytti Köpsi päivän hengen.

