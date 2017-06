Nimitys Helsingin seudun kauppakamarissa: Tatu Rauhamäki vaikuttamistyöstä vastaavaksi johtajaksi

21.6.2017 10:40 | Helsingin seudun kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyöstä vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Tatu Rauhamäki.

Rauhamäki siirtyy kauppakamariin 15.8. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt Uudenmaan liiton edunvalvonta- ja viestintäpäällikkönä. Rauhamäki on toiminut Helsingin kaupunginvaltuutettuna 2001-17 ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana 2013-17.

- Helsingin seudun menestyminen on Suomen kannalta aivan keskeinen asia. Helsingin seudun kasvun ja hyvinvoinnin kannalta taas alueen yritysten menestyminen on täysin ratkaisevaa. On kunnia päästä tekemään töitä elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi laajasti arvostettuun kauppakamariin, sanoo Tatu Rauhamäki.

Lisätietoa:

Tatu Rauhamäki

johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

puh. 050 521 2907

Heikki J. Perälä

toimitusjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari

puh. 050 66773