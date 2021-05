Nordea ja 4H-järjestö työllistävät nuoria 4H-yrittäjiä Taimiteossa

Jaa

Nordea ja 4H palkkaavat nuoria 4H-yrittäjiä istuttamaan viisi hehtaaria uutta metsää Virroille Taimiteko-yhteistyössä. Yhteistyön tavoitteena on tukea yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria ja käydä samalla heidän kanssaan vuoropuhelua siitä, minkälaisilla teoilla voidaan vaikuttaa tulevaisuuden ympäristökysymyksiin. Jalmari Koskinen, 16, odottaa oppivansa istuttajana taitoja 4H-yrityksensä pyörittämistä varten.

Nordea lähtee mukaan 4H-järjestön Taimitekoon rahoittamalla toimintaan viiden hehtaarin edestä metsää eli yhteensä 10 000 taimea. Nordean rahoituksen avulla viisi 4H-yrittäjää työllistyy taimien istuttajaksi. 4H:n Taimiteossa työllistetään nuoria ja istutetaan taimia yhteisen hyvän ja vastuullisemman tulevaisuuden eteen.

Jalmari Koskinen, 16, on yksi taimia istuttavista 4H-yrittäjistä. Koskinen uskoo, että hän saa Taimiteko-istutuksista oppeja metsäalan 4H-yrityksensä toiminnan aloittamista varten.



”Uskon oppivani istutuksilla perusasioita eli istuttamaan puita sekä saamaan tietoa siitä, mitä kannattaa istuttaa ja millaiselle paikalle”, hän sanoo.



Koskisen 4H-yritys, Metsätyö Koskinen, on uunituore eli vasta tänä keväänä perustettu. Kokemusta löytyy silti: aiemmin hän on tehnyt isoisänsä kanssa metsänhoidollisia töitä, kuten huoltanut ja raivannut metsää sekä kaatanut puita. Kevään jatko-opiskeluhaussa hän haki Kurun metsäoppilaitokseen.



”Istutusten jälkeen aion alkaa 4H-yrittäjänä myymään pieniä säkillisiä polttopuita, jotta ihmiset saavat mökille polttopuita. Laajennan toimintaa mahdollisesti myöhemmin raivaustöihin, kuten pusikoiden leikkuuhun ja pienien puiden kaatamiseen.”



Rekrytoidut nuoret oppivat Taimiteko-toiminnassa työnteon perusteita. Nordea haluaa tukea erityisesti nuoria 4H-yrittäjiä, ja siksi yhteistyöllä työllistetään nimenomaan heitä. Taimiteko-istutuksiin työllistetyt viisi 4H-yrittäjää ovat 4H-järjestön kautta yrityksen perustaneita paikallisia nuoria, jotka ovat käyneet 4H:n yrityskoulutuksen. Nordean taimet istutetaan Virroille Pirkanmaalle.

”Nordea on asettanut pitkän aikavälin tavoitteekseen olla nollapäästöinen pankki vuoteen 2050 mennessä. Haluamme yhdessä nuorten kanssa osoittaa, että pienilläkin valinnoilla ja teoilla voi olla merkittävä vaikutus yhteisen hyvän ja vastuullisemman tulevaisuuden eteen. Taimiteko-toiminnassa yhdistyy meille tärkeät arvot: nuorten yrittäjyys ja vastuulliset valinnat ympäristömme eteen”, iloitsee Nordea Kiinnitysluottopankin johtaja Jussi Pajala.



Nordea tukee nuoria 4H-yrittäjyyden ensimetreillä



Taimiteko on vain yksi Nordean ja 4H-järjestön yhteistyöhankkeista. Osa Nordean Taimiteossa työllistämistä 4H-yrittäjistä on mukana myös 4H-kesäyrittäjä-projektissa, jossa 80 vapaaehtoista Nordean työntekijää sparraa 80:aa 4H-yrittäjää muun muassa taloustaitojen ja vastuullisten liiketoimintamallien osalta. Näillä nuorilla istuttajilla on siis oma nordealainen yritysohjaaja tukemassa heitä yrittäjyyden ensimetreillä.



Myös Jalmari Koskinen on mukana 4H-kesäyrittäjä-projektissa. Koskinen on jo tavannut yritysohjaajansa, ja seuraavaksi he aikovat suunnitella liiketoiminnan aloittamista.



”Yritysohjaajallani on tietoa yrityksen perustamisesta, hän osaa neuvoa esimerkiksi laskutusasioissa. Odotan neuvoja hyvillä fiiliksillä. On mukavaa, että me nuoret saamme tietoa ja neuvoja näistä asioista, ettei jää yksin kysymystensä kanssa.”



Kaikki istuttajat saavat koulutusta taimien istuttamiseen. Arvokkaan työkokemuksen lisäksi Taimiteoilla pyritään lujittamaan nuorten luontosuhdetta ja lisäämään nuorten tietoutta metsien tärkeydestä. Taimiteossa työllistetään pääosin peruskoulunsa päättäviä nuoria, joista suurimmalle osalle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyö.

”Taimiteossa nuoret pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa. On hienoa sitoa Taimiteko-yhteistyö myös muuhun Nordean kanssa tekemäämme yhteistyöhön ja näin taimia istuttavat nuoret saavat arvokasta yrittäjyyssparrausta nordealaisilta”, sanoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.



Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole enää aktiivisen metsä- ja maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. Lue lisää: www.taimiteko.fi ja www.4h.fi.

Nordea on pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.