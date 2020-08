Ohje hengitystieinfektio-oireisten lasten huoltajille

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tänään päivittänyt ohjeitaan hengitystieinfektio-oireisten lasten testaamisesta sekä osallistumisesta päivähoitoon tai koulutyöhön.

Lapsilla COVID-19 –infektion oireet ovat yleensä lieviä flunssan kaltaisia oireita: nuhaa, yskää, kuumetta, joillakin lapsilla on myös vatsaoireita.

Selvästi oireisen lapsen ei pidä olla päivähoidossa tai koulussa. Vaikka oman lapsen oireiden ajateltaisiinkin olevan erittäin epätodennäköisesti COVID-infektiosta johtuvia, voi oireinen lapsi tartuttaa mitä tahansa sairastamaansa hengitystieinfektioita eteenpäin. Silloin koulun tai päivähoitopaikan ongelmat moninkertaistuvat muidenkin sairastuessa.

Mikäli lapselle ilmaantuu lieviäkin COVID-19 –infektioon sopivia oireita, tulee lapselle järjestää COVID-näytteenottoaika. Näytteenotto järjestetään oman kunnan terveyspalvelujen ohjeiden mukaisesti. Halutessaan näytteenoton voi järjestää myös omakustanteisesti yksityisen terveydenhuollon kautta. Voimakkaiden oireiden vuoksi voi olla tarpeen järjestää myös vastaanottoaika.

Jos oireinen lapsi tai lapsen lähipiiriin kuuluva ei ole matkaillut ulkomailla kahden viikon sisällä sairastumisesta, eikä hän tiettävästi ole altistunut koronavirukselle:

- Jos COVID-näytteenotto on ruuhkautunut ja lapsi ennättää parantua ennen näytteille pääsyä tai näytevastauksen saamista:

o Lapsi voi palata päivähoitoon tai kouluun, kun hän on ollut yhden vuorokauden ajan kokonaan oireeton.

o Näytteessä voi vielä käydä, mutta se ei ole välttämätöntä.

o Mikäli näytteenottoaika päätetään jättää käyttämättä, on se muistettava peruuttaa.

- Jos näyte on otettu ja vastattu negatiivisena:

o Lapsi voi palata päivähoitoon tai kouluun, kun oireet ovat selvästi lievittymässä ja lapsi jaksaa osallistua toimintaan. Siinä vaiheessa virustaudin tartuttavuuden voidaan katsoa olevan enää vähäistä.

- Jos perheessä useammalla henkilöllä on saman tyyppisiä, samoihin aikoihin alkaneita oireita, riittää että yksi lapsista testataan COVID-19 -viruksen varalta. Mikäli testatun lapsen näyte on negatiivinen, voivat muutkin perheen lapset palata päivähoitoon tai kouluun siinä vaiheessa, kun heidän oireensa ovat selvästi lievittymässä. Kuitenkin kaikki oireilevat aikuiset on syytä testata.

Jos oireinen lapsi tai lapsen lähipiiriin kuuluva on matkaillut ulkomailla kahden viikon sisällä sairastumisesta:

- Oireiselle lapselle järjestetään COVID-19 -näytteenottoaika:

o Lapsi ei saa mennä päivähoitoon tai kouluun ennen kuin näyte on vastattu negatiiviseksi.

o Ennen vastauksen saamista muut perheenjäsenet saavat liikkua vapaasti, ellei matkailumaa ole sellainen, josta paluu edellyttää omaehtoista karanteenia.

- Jos näyte on otettu ja vastattu negatiivisena, lapsi voi palata päivähoitoon tai kouluun siinä vaiheessa, kun oireet ovat selvästi lievittymässä ja lapsi jaksaa osallistua toimintaan.

Jos oireinen lapsi on lähikontaktissa altistunut koronavirukselle:

- Lapsi on määrätty karanteeniin, jonka aikana ei voi mennä päivähoitoon tai kouluun. Mikäli hänelle ilmaantuu oireita, järjestetään COVID-19 –näytteenottoaika. Vaikka näyte olisi negatiivinen, hän jatkaa karanteenissa alkuperäisen ohjeen mukaan, eikä hän voi mennä päivähoitoon tai kouluun.