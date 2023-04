Olli Ikäheimo nimitetty Business Tampereen viestintäjohtajaksi – ”Tampereen seutu on uudistumiskyvyltään ylivoimainen”

Ikäheimo on aiemmin työskennellyt markkinointiviestinnän tehtävissä muun muassa Sanoma Media Finlandissa ja Alma Mediassa. Hän on vastannut sisältömarkkinointiliiketoiminnan käynnistämisestä Aamulehdessä. Ikäheimolla on laaja-alainen median tuntemus ja vahvaa kokemusta yritysten ja yhteisöjen markkinointiviestinnän käytännön toteutuksista.

"Olen innoissani saadessani mahdollisuuden työskennellä Business Tampereen kaltaisessa oikeasti eteenpäin katsovassa organisaatiossa. Minulle merkityksellistä on koko Tampereen seudun vahva etunoja ja ennakkoluuloton tekeminen. Odotan innolla pääseväni kehittämään laajalla yhteistyöllä Tampereen seutua yrityksille, sidosryhmille ja koko elinkeinoelämälle entistäkin vahvemmaksi", Ikäheimo puntaroi.

Business Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksinen on tyytyväinen Ikäheimon valintaan.

"Olli on vahva ammattilainen viestinnän alalla ja hänellä on erittäin hyvät edellytykset viedä Business Tampereen strategiaa ja siihen olennaisesti kuuluvaa viestintää eteenpäin. Uskon, että hänen laaja-alainen kokemuksensa mediasta sekä ennakkoluuloton ja palkittu tekeminen alueen yritysten kanssa on arvokasta Business Tampereen tulevaisuuden kannalta."

Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Yhtiö palvelee yrityksiä Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategian mukaisesti. Lue lisää www.businesstampere.com.

Lisätietoja:

Harri Airaksinen, toimitusjohtaja, Business Tampere

puhelin: 040 742 2304

Sähköposti: harri.airaksinen@businesstampere.com

Olli Ikäheimo, viestintäjohtaja, Business Tampere 1.6.2023 alkaen

puhelin: 044 979 2106