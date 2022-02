Osittaista etätyötä suositellaan helmikuunkin jälkeen

Koronan takia Taysissa on hoidossa 35 potilasta. Monilla potilailla on lisäksi korona sivulöydöksenä. Taysin osastoilla on edelleen täyttä ja jatkohoitopaikkaa odottaa iso määrä potilaita. Koronapotilaiden hoito kuormittaa edelleen myös merkittävästi perusterveydenhuollon vuodeosastoja.

Viime viikolla todettiin 3777 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuus on säilynyt viime viikkojen tasolla ja on lähellä koko Suomen keskiarvoa. Yli puolella Fimlabin laboratoriossa koronatestissä käyneillä on koronatartunta. Positiivisten löydösten osuus oli viime viikolla 55 prosenttia. Viime viikolla Fimlabissa otettiin 5203 näytettä.

Koko Suomessa rokottautuminen on hidastunut. Yli 18-vuotiaista Pirkanmaalla on yhden rokotteen saanut 89,8 prosenttia, kaksi rokotetta 87,2 prosenttia ja kolme rokotetta 57,7 prosenttia. Kolmannen rokotteen ottamisen haluun voi vaikuttaa vastikään sairastettu omikronvariantin aiheuttama koronatauti. Se vastaa periaatteessa kolmatta rokotetta.

Vaikka tautitilanne on monella tavalla helpottanut, pandemiaohjausryhmä muistuttaa, että pandemia ei ole vielä ohi. Rokotukset, käsihygienia sekä maskien käyttö ja turvavälit ovat entistäkin tärkeämpiä, kun yhteiskunta avautuu, sillä omikronvariantti tarttuu erittäin herkästi.

Päivittäisiä tartuntalukuja ei enää julkaista

Pirkanmaalla on voimassa aluehallintoviraston rajoitus sisätiloissa pidettävien yleisötilaisuuksien yleisömäärästä 18.2.2022 asti. Sitä ei enää esitetä jatkettavaksi. Sen sijaan tartuntatautilain mukaista ”turvavälipykälää” 58d esitetään aluehallintovirastolle jatkettavaksi helmikuun loppuun asti.

Pirkanmaan kouluissa luovutaan 1.-5. -luokkalaisten maskisuosituksesta helmikuun lopussa. Maskien käyttöä suositellaan edelleen THL:n linjauksen mukaisesti yli 12-vuotiaille myös kouluissa.

Etätyösuositus päättyy helmikuun lopussa. Sen jälkeen suositellaan hybridityötä niillä työpaikoilla, joilla se on mahdollista.

Pandemiaohjausryhmä linjasi tiistaina myös, että päivittäisiä koronatartuntalukuja ei enää julkaista Taysin verkkosivuilla. Niistä raportoidaan viikkotasolla pandemiaohjausryhmän raportin osana. Lukujen merkitys on kaiken kaikkiaan vähentynyt, kun testeissä käy murto-osa sairastuneista. THL raportoi lukuja viiveellä tartuntatautirekisterin tilastojen pohjalta.