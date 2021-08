Oulu Priden liput varastettiin – tapaus tutkittava huolella

Oulu Pride ry on syksyllä 2018 perustettu yhdistys, joka organisoi Oulu Pride -tapahtuma­viikon. Yhdistyksen tarkoitus on edistää ihmis­oikeuksien toteutumista ja työskennellä kaikille tasa-arvoisen ja yhden­vertaisen Oulun puolesta. Prideaatteen mukaisesti juhlistamme ihmisyyden moninaisuutta sekä lisäämme tietoutta seksuaali- ja sukupuoli­­vähemmistöistä.



Oulu Pride on valtakunnallisen Setan jäsenjärjestö ja Oulun Setan yhteistyökumppani.