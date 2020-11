Päivystysapu 116117 aloittaa Pirkanmaalla tammikuussa 2021

Pandemiaohjausryhmä: Pirkanmaalla useita tartuntoja työpaikoilla 3.11.2020 15:15:11 EET | Tiedote

Koronatilanne on Pirkanmaalla vakaa ja jäljitys toimii hyvin. Alue on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa. Pirkanmaan omien lukujen valossa koronan esiintyvyys on nyt kahden viikon tietojen pohjalta 27,4 tapausta per 100 000 asukasta.