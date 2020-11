Pandemiaohjausryhmä: Pirkanmaalla useita tartuntoja työpaikoilla

Jaa

Koronatilanne on Pirkanmaalla vakaa ja jäljitys toimii hyvin. Alue on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa. Pirkanmaan omien lukujen valossa koronan esiintyvyys on nyt kahden viikon tietojen pohjalta 27,4 tapausta per 100 000 asukasta.

Tartuntojen painopiste on siirtynyt nuorista hiukan varttuneempiin ikäryhmiin. Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kiittää nuorten huolellisuutta tilanteen haltuun saamisessa. Tilanne ei ole kuitenkaan ohi, joten koronan hallinta vaatii Pirkanmaallakin kaikilta ikäluokilta jaksamista ja sitoutumista. Vaasassa tartuntatilanne on saatu hallintaan, joten Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä purki tiistaina suosituksen välttää matkustamista Vaasaan. Tiistaina kokoontunut ohjausryhmä suositteli lisäksi, että Pirkanmaalla koulualtistumisten yhteydessä maskit otetaan tarvittaessa käyttöön toisen asteen oppilaitoksissa koulukohtaisesti kahdeksi viikoksi. Koronalle altistuneet ovat silloin etäopetuksessa.

työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia niissä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa. Suositukset perustuvat viime viikolla todettujen tartuntojen analyysiin. Eniten tartuntoja perhepiirissä Viime viikolla Pirkanmaalta löytyi 90 uutta koronatartuntaa. Tasan yksi prosentti testatuista oli viime viikon aikana positiivisia. Näytteitä tutkittiin Fimlabissa yli tuhat vähemmän kuin edellisillä viikoilla. - Pirkanmaalla oli viime viikolla selvästi nähtävissä, että oireita oli podettu jo vähän pidempään ja altistuneistakin löytyi oireisia henkilöitä. Onnistuneen tartunnanjäljityksen kannalta nopea testiin meno on ensiarvoisen tärkeää, kertoo Taysin infektioyksikön osastonylilääkäri Jaana Syrjänen. Syrjänen kehottaakin ihmisiä hakeutumaan testiin jo lievien flunssaoireiden ilmaantuessa. 77 prosentissa Pirkanmaan tapauksista tartunnan lähde saatiin selville. Suurin osa tartunnoista oli peräisin perhepiiristä, kaikkiaan 38 tapausta. Työpaikoilta tuli 14 tartuntaa kuudesta eri työpaikasta. Viikolla 44 altistumisia todettiin kuudessa eri päiväkodissa ja neljässä eri koulussa. Näistä ei ole toistaiseksi tiedossa jatkotartuntoja, mutta tilannetta seurataan. Ulkomailta tuli viime viikolla kuusi tartuntaa. 28 prosenttia sairastuneista oli jo edeltävästi karanteenissa. Viime viikon lopulla karanteenissa oli Pirkanmaalla 1300 henkilöä.

Avainsanat koronakoronanyrkkipandemiaPirkanmaa

Yhteyshenkilöt