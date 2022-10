Paneelikeskustelu kokoaa asiantuntijat keskustelemaan translain uudistuksesta

Tiedote 17.10.2022, vapaa julkaistavaksi heti

Lakeuden sateenkaari ry

Valtioneuvoston esitys uudesta translaista on jätetty eduskunnalle ja se on siirtynyt valiokuntien käsiteltäväksi. Lakiluonnos on herättänyt niin kiitollista kuin kärsimätöntäkin keskustelua. Tulevana perjantaina järjestettävässä paneelissa esitystä tarkastellaan ajankohtaisen tutkimustiedon sekä ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

Transvastainen- ja anti-gender-liikehdintä ovat yleistyneet ympäri Euroopan ja löytäneet kosketuspintaa myös Suomessa. Paneelissa huomioidaan valtakunnallisen vaikutuksen lisäksi lakimuutoksen merkityksellisyys paikallisella tasolla. Huomiotta ei jätetä myöskään kritiikkiä esityksen puutteista.

- Kiinnitämme paneelikeskustelun avulla huomioita siihen, miten translapset ja -nuoret ovat jäämässä sen ulkopuolelle, paneeliin osallistuva Amnestyn Suomen osaston asiantuntija Matti Pihlajamaa kertoo.

Pihlajamaan lisäksi panelisteina toimivat europarlamentaarikko Silvia Modig, Translasten ja -nuorten perheet ry:n varapuheenjohtaja Anne Majaneva, Trans ry:n puheenjohtaja Valo Vesikauris sekä Lakeuden Sateenkaari ry edustaja, Helsinki Pride Yhteisön puheenjohtaja Panu Mäenpää. Mukaan on kysytty myös kansanedustajia, joiden osallistumisesta odotetaan vielä varmistusta. Paneelin juontaa Kehrääjän päätoimittaja Julia Peltonen.

Suomen translaki nykytilassaan rikkoo transihmisten ihmisoikeuksia. Valtioneuvoston esitys jättää kuitenkin muutosten ulkopuolelle alaikäiset transihmiset. Kansanedustajilta ja erityisesti valiokunnilta vaaditaan toimia lasten ja nuorten oikeuksien turvaamiseksi uudistuksen jatkovalmistelussa.

Paneeliin on ennakkoilmoittautuminen. Keskustelua voi ilmoittautua seuraamaan oheisesta linkistä: https://lakeudensateenkaari.fi/translakipaneeli22