Pienentyneet rokote-erät pysäyttävät ikäryhmittäiset rokotukset Pirkanmaalla

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on saanut tällä viikolla ennakoitua vähemmän Pfizerin-Biontechin koronarokotetta. Toimitusten pienentyminen perustuu jo aiemmin uutisoituun Pfizerin Euroopan tehtaan toimitusvaikeuksiin, jonka takia osa sairaanhoitopiireistä on saanut rokotteita ennakoitua vähemmän. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaala-apteekin saamien toimitustietojen mukaan alueen rokotetoimituksia on pienennetty viikon 3 lisäksi viikkoina 5, 6 ja 7.

Rokotemäärän pienentyminen vaikuttaa rokotusten etenemiseen. Kuntien aloittamat ikäryhmään perustuvat rokotukset on hetkellisesti keskeytettävä. THL:n esityksen mukaan ikäryhmien rokotuksissa ensimmäisenä ryhmänä rokotetaan 80 vuotta täyttäneitä kuntalaisia. Näihin rokotuksiin ei toistaiseksi voi antaa uusia rokotusaikoja. Viikoille neljä ja viisi annetut rokotusajat pyritään pitämään ennallaan, koska tämänhetkisen arvion mukaan rokotteet riittävät tähän mennessä annettujen rokotusaikojen toteuttamiseen. Kunnat tiedottavat jatkosta Useissa Pirkanmaan kunnissa rokotukset ovat edenneet nopeasti. Osa kunnista on jo saanut päätökseen koronapotilaita hoitavan terveydenhuollon henkilökunnan ja hoivakotien henkilökunnan ja asukkaiden rokotukset. Näissä kunnissa on siirrytty tai ollaan siirtymässä 80 vuotta täyttäneiden rokotuksiin. Kun rokotteita saadaan enemmän, kunnat tiedottavat rokotusten jatkumisesta alueellaan. Iäkkäiden rokotusaikatauluihin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä asuinkunnan perusterveydenhuoltoon. Tällä hetkellä rokotetoimituksissa etusijalla ovat tehosterokotteet, sekä THL:n esityksen mukaisesti ympärivuorokautisen hoivan asukkaiden ja henkilöstön rokotukset.

