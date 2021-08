Pirkanmaa jatkaa leviämisvaiheessa

Maailmanlaajuisen koronalääketutkimuksen ensimmäinen potilas on Taysista 11.8.2021 16:02:51 EEST | Tiedote

Tays on ollut etujoukoissa Maailman terveysjärjestö WHO:n koronapotilaiden lääkehoitoa tutkivan, satunnaistetun Solidarity-tutkimuksen toisessa vaiheessa, joka on juuri alkanut. Ensimmäinen tutkimuspotilas koko maailmassa on Taysista, hänen hoitonsa alkoi viime viikolla. Tarve saada tietoa koronan hoidossa toimivista lääkkeistä on edelleen erittäin suuri kaikkialla maailmassa.