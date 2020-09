Pirkanmaa koronaepidemia kiihtymisvaiheessa - toisen asteen oppilaitoksiin ei vielä maskisuositusta

Pirkanmaan koronaepidemia on THL:n luokituksen mukaisesti kiihtymisvaiheessa. Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee sen vuoksi koko maakunnassa kasvomaskien käyttöä tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Maakunnan alueella käytetään kasvomaskia muun muassa joukkoliikenteessä, kulttuuri- ja urheilutapahtumissa (esimerkiksi teatterit, konsertit, musiikkiesitykset ja jääkiekko-ottelut sekä muut urheilutapahtumat), uskonnollisissa tilaisuuksissa sekä ulkotapahtumissa, jossa ei voi pitää riittävää etäisyyttä.

Lisäksi maskia käytetään sairaanhoitopiirin elokuussa julkaiseman kasvomaskisuosituksen mukaisesti koronavirusnäytteeseen mennessä, ulkomailta riskimaista palattaessa sekä omaehtoisen karanteenin aikana julkisella paikalla välttämättömissä asioissa liikuttaessa.

Tässä vaiheessa epidemiatilannetta ei vielä ole tarvetta laajentaa maskin käyttöä toisen asteen oppiaitoksiin. Koululaisten tartunnat ovat olleet peräisin vapaa-ajalta.

- Koulu ja päiväkoti ovat toistaiseksi Pirkanmaalla turvallisia paikkoja, kunhan ei mennä kumpaankaan sairaana, tähdentää alueellisen pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand sairaanhoitopiiristä.

Noin puolessa Pirkanmaalla syksyn aikana todetuista tartunnoista tartunnan lähde on tiedossa. Aikavälillä 17.8.-27.9. on todettu 165 uutta koronatapausta. Sadasta tunnetusta tartunnasta 23 on saatu perheiden sisältä, 23 työpaikalta, 15 koululaisilla varsinaisen koulutyön ulkopuolelta, 13 opiskelijoiden vapaa-ajan yhdessäolosta, 12 hoitolaitoksesta ja viisi yökerhoista. Pienillä lapsilla ei ole todettu yhtään tartuntaa.

Alueellinen pandemiaohjausryhmä kokoontuu joka tiistai klo 13.30-15. Linjauksista viestitään medialle tiistaisin klo 15.30.