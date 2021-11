Pirkanmaa siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen - rokottamattomien tulisi välttää korkean riskin tapahtumia

Koronatartuntojen ja hoidossa olevien koronapotilaiden määrä on Pirkanmaalla kasvanut. Taysissa on nyt noin parikymmentä koronapotilasta osastohoidossa. Uhkana on, että kiireetöntä hoitoa joudutaan jälleen siirtämään. Pirkanmaa on nyt siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Pirkanmaalla on 148 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneiden kahden viikon aikana. Positiivisten testien osuus Fimlabissa testatuista oli viime viikolla 9,5 prosenttia. Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä valmistelee mahdollisten rajoitusten käyttöön ottamista viikon kuluttua. Tiistain kokouksessaan pandemiaohjausryhmä kuitenkin jo suositteli, että rokottamattomat henkilöt eivät toistaiseksi osallistuisi korkean riskin tapahtumiin. Korkean riskin tapahtumia ovat sisätiloissa järjestettävät isot yleisötapahtumat ilman yksilöityä istumapaikkaa

anniskeluravintolat

kontaktilajit (ei lapset ja nuoret)

yhteislaulutilaisuudet Vahva maskisuositus annettiin tiistaina julkisiin sisätiloihin, mukaan lukien joukkoliikennevälineet. Kouluille kaksi viikkoa sitten annettua maskilinjausta ei tässä vaiheessa muuteta. Kuntakohtaisia päätöksiä tehtäessä voidaan tarkastella rokotuskattavuutta. Työpaikoilla suositellaan edelleen etätyötä hybridimallissa, jolloin työpaikalla oloa vuoroteltaisiin. Yli 12-vuotiaista pirkanmaalaisista 86,3 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotuksen ja 79,7 prosenttia kaksi rokotusta. Uusia ykkösrokotteita otettiin viime viikolla yhteensä 1343. Rokottautumisessa on isoja kuntakohtaisia eroja myös maakunnan sisällä. Rokotteet ehkäisevät erittäin hyvin vakavaa tautimuotoa kaikissa ikäryhmissä ja pandemiaohjausryhmä suosittelee vahvasti rokotusten ottamista. Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 452 uutta koronatartuntaa, joiden lähde saatiin selvitettyä 61 prosentissa tapauksista. Suurin osa tartunnoista saadaan edelleen perhepiirissä ja ystävien kesken. Tartuntoja todettiin melko vähän kouluissa, päiväkodeissa tai työpaikoilla. Tartuntojen määrä nousi erityisesti alle 50-vuotiaiden ikäryhmissä.

