Pirkanmaalainen on sairastunut tuhkarokkoon

Tays aloitti yhteistyön ruotsalaissairaalan kanssa 3.7.2017 12:22 | Tiedote

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on allekirjoittanut sopimuksen Taysin ja Tukholmassa sijaitsevan Karoliinisen yliopistosairaalan välillä lääketieteellistä diagnostiikkaa ja hoitoa sekä koulutus- ja innovaatiotoimintaa koskevasta yhteistyöstä. Se sisältää esimerkiksi erikoisalojen haastavien potilaiden konsultaatiota ja keskinäistä täydennyskoulutusta. Nyt solmitulla sopimuksella Taysin ja Karoliinisen yliopistosairaalan potilaiden hoidossa on mahdollista hyödyntää molemminpuolista lääketieteellistä asiantuntemusta sekä asiantuntijoiden kouluttautumismahdollisuuksia, kuten Taysissa sijaitsevan Kirurgian koulutuskeskuksen palveluja. Kirurgian koulutuskeskus on Pohjoismaiden ainoa kirurgisten taitojen koulutuskeskus, jossa harjoitellaan toimenpiteitä vainajilla, ks. www.tsec.fi. - Taysilla on mahdollisuus lähettää potilaita hoitoon muihin jo EU-lainsäädännön nojalla. Tämän sopimuksen ansiosta voimme lähettää myös omia ammattilaisiamme oppimaan, miten vaativia sairauksia hoidetaan. Näin opimm