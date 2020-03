Pirkanmaalla lukuisia koronavirukselle altistuneita yhdessä yläkoulussa

Pirkanmaalla todettuihin uusimpiin koronatartuntatapauksiin on selvitysten perusteella havaittu liittyvän paljon koronavirukselle altistuneita henkilöitä. Pirkanmaalla on löydetty kolme tartuntatapausta, joista yksi liittyy Kangasalla sijaitsevaan yläkouluun ja kaksi Tampereen yliopistoon.

Kaikki Pirkanmaan neljä tapausta liittyvät Pohjois-Italiasta saatuihin tartuntoihin.

Koronavirukseen sairastumisen riski on Pirkanmaalla edelleen pieni.

Koulun tiloissa keskeytetään lähiopetus

Kangasalla Pitkäjärven yläkoulussa on altistunut tartunnalle noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta. Kaikkiin altistuneisiin otetaan yhteyttä ja kaikki altistuneet tullaan asettamaan karanteeniin. Koska altistuneissa on paljon opetushenkilöstöä, koulun tiloissa tapahtuva lähiopetus keskeytetään alkavaksi viikoksi. Koulun tilat eivät ole tartuntavaarallisia ja niitä voidaan käyttää normaalisti muuhun toimintaan.

Kangasalan terveyspalveluiden koronavirusneuvontapuhelin toimii sunnuntaista 8.3.2020 klo 16 alkaen numerossa 03 5655 4020. Neuvontapuhelimesta Kangasalla asuvat saavat yleisluonteista neuvontaa koronavirusinfektiosta joka päivä klo 8-21.

Yliopistolla pienempi altistuminen

Kahteen muuhun Pirkanmaalla perjantaina ja lauantaina todettuun tartuntaan liittyy altistumisia Tampereen yliopistolla. Tiedossa oleviin, alle 20:een altistuneeseen on oltu yhteydessä ja heidät on asetettu karanteeniin. Pääosa altistuneista on Rakennetun ympäristön tiedekunnan opiskelijoita Hervannan kampukselta. Yliopiston tilat eivät ole tartuntavaarallisia ja niitä voidaan käyttää normaalisti.

Sairastumisriski edelleen pieni

Sairaanhoitopiiri korostaa, että hengitystieinfektio-oireisen ei pidä mennä kouluun tai töihin. Työpaikoilla toivotaan noudatettavan hengitystieinfektioissa omaan ilmoitukseen perustuvia sairauspoissaolokäytäntöjä.



Viranomaiset ovat yhteydessä altistuneisiin. Ilman altistusta yksittäisen henkilön riski sairastua koronavirukseen on Pirkanmaalla edelleen pieni. Tartuntaa epäilevät voivat soittaa kaikista Pirkanmaan kunnista ympäri vuorokauden sairaanhoitopiirin numeroon 03 311 65333. Katso koronavirusepäilyn kriteerit: https://www.tays.fi/fi-FI/Toimi_nain_uuden_koronaviruksen_aiheutta(103636)

Sairaanhoitopiiri, Kangasalan kaupunki ja Tampereen yliopisto järjestävät yhteisen tiedotustilaisuuden tänään sunnuntaina klo 17 Tays Keskussairaalan alueella Finn-Medi 5:ssä, isossa kokoushuoneessa, osoitteessa Biokatu 12. Paikalla ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Kangasalan kaupungin ja Tampereen yliopiston edustajat.

Jatkossa sairaanhoitopiiri tiedottaa mahdollisista uusista tartunnoista päivittäin klo 11 mennessä. Viestinnän lisätiedot: viestintäjohtaja Elina Kinnunen, puh. 050 5292003, Tays, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.