Pirkanmaalla on todettu kolme uutta koronavirukseen sairastunutta

Kaksi pirkanmaalaista aikuista on sairastunut koronavirusinfektioon Pohjois-Italian matkan jälkeen. Näihin liittyen Pirkanmaalla ei ole tapahtunut altistumisia. THL selvittää lentomatkaan liittyviä altistumisia. Lisäksi yksi Pitkäjärven yläkoulun oppilas on sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan infektioon. Tapaus liittyy aiemmin koulussa todettuun tautitapaukseen.

Nyt sairastunut oppilas on ollut kotikaranteenissa 8.3. lähtien. Hän on hyväkuntoinen ja lieväoireinen. Kangasalan seurakunnan 7.3. klo 19 pidetyssä rippikoululaisten infotilaisuudessa on koronavirukselle altistunut 89 rippikoululaista, 13 isosta, kaksi seurakunnan työntekijää ja kaksi muuta henkilöä. Sairastunut oli tässä tilaisuudessa vielä oireeton.

Lähes kaikki tilaisuuteen osallistuneet henkilöt on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Muutamaa henkilöä ei ole yrityksistä huolimatta tavoitettu puhelimitse eilisen aikana. Heitä yritetään tavoittaa vielä tänään. Suurin osa altistuneista on kangasalalaisia.

Kuudella altistuneista on puhelinhaastattelun perusteella tähän mennessä ollut lieviä hengitystieinfektio-oireita ja heidät tullaan testaamaan. Muiden oireita karanteenissa olevien oireita seurataan ja tarvittaessa testataan.

Kaikilla tähän mennessä koronavirukseen sairastuneilla pirkanmaalaisilla tauti on ollut lievä tai erittäin lievä.

Testi ei löydä oireettoman tartuntaa

Altistuneiden karanteeniin asettamisella halutaan estää jatkotartunnat. Maailmalta, Suomesta ja Pirkanmaalta saadun kokemuksen mukaan koronaviruksen aiheuttama tauti voi olla hyvin lieväoireinen nuorilla tai muuten terveillä ihmisillä, mutta heistä se voi levitä iäkkäisiin tai monisairaisiin henkilöihin. Suomessa pyritään tällä hetkellä viivästyttämään koronaepidemian alkamista tai ainakin hidastamaan sen leviämistä. Tässä vaiheessa karanteeneista on vielä hyötyä.

Koronavirustesti tehdään oireiselle potilaalle, joka on edeltäneen kahden viikon aikana ollut joko epidemia-alueella tai lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneen kanssa. Koronavirustesti ei sovellu oireettomien koronavirustartuntojen poissulkemiseen. Se osoittaa taudin vasta, kun tartunnan saaneella on koronavirusinfektion oireita. Taysissa testataan myös hengitystieinfektion vuoksi sairaalahoidossa olevia, joilla ei ole altistumistietoa. Tällä pyritään löytämään mahdollisia piileviä tartuntoja ja tunnistamaan se, milloin epidemia alkaa. Pirkanmaalla ei ole toistaiseksi koronavirusepidemiaa.

Koronavirukseen liittyviä ohjeita Taysin verkkosivulla tays.fi/korona

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin neuvontanumero koronavirustartuntaa epäileville ympäri vuorokauden puh. 03 311 65333.

Kangasalan neuvontanumero kuntalaisille joka päivä klo 8-21 puh. 03 56554020.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa kaikista uusista koronavirustapauksista toistaiseksi päivittäin klo 11. Muina aikoina infektioyksikkö keskittyy tartuntaketjujen selvittämiseen.