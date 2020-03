Pirkanmaalla todettiin sunnuntaina viides koronatartunta

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin sunnuntaina yksi uusi koronavirustartunta. Henkilö on ollut matkalla Pohjois-Italiassa.Tartunnan saanut on hyvävointinen ja kotona eristyksessä. Kaikki altistuneet on kartoitettu.

Pirkanmaalla on maanantaiaamuun mennessä todettu kaikkiaan viisi koronavirustartuntaa. Sairaanhoitopiiri korostaa, että hengitystieinfektio-oireisen ei pidä mennä kouluun tai töihin. Työpaikoilla toivotaan noudatettavan hengitystieinfektioissa omaan ilmoitukseen perustuvia sairauspoissaolokäytäntöjä. Ilman altistusta yksittäisen henkilön riski sairastua koronavirukseen on Pirkanmaalla edelleen pieni. Tartuntaa epäilevät voivat soittaa kaikista Pirkanmaan kunnista ympäri vuorokauden sairaanhoitopiirin numeroon 03 311 65333. Katso koronavirusepäilyn kriteerit https://www.tays.fi/fi-FI/Toimi_nain_uuden_koronaviruksen_aiheutta(103636) Lisätietoja myös tays.fi/korona THL seuraa kansainvälistä tilannetta ja päivittää tietoja sivulle:

