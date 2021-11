Pirkanmaalle valmistellaan kokoontumisrajoituksia

Pirkanmaa siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen - rokottamattomien tulisi välttää korkean riskin tapahtumia 9.11.2021 15:12:22 EET | Tiedote

Koronatartuntojen ja hoidossa olevien koronapotilaiden määrä on Pirkanmaalla kasvanut. Taysissa on nyt noin parikymmentä koronapotilasta osastohoidossa. Uhkana on, että kiireetöntä hoitoa joudutaan jälleen siirtämään. Pirkanmaa on nyt siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.