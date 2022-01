Pirkanmaan eristyskäytännöt muuttuvat - sairasta hengitystieinfektio kotona

Nykyisiä rajoituksia esitetään jatkettavaksi seuraavat kaksi viikkoa 18.1.2022 15:11:56 EET | Tiedote

Koronan omikron-aalto on edelleen Pirkanmaallakin noususuuntainen. Testattujen perusteella voidaan arvioida, että noin joka toinen hengitystieinfektioon sairastunut potee tällä hetkellä koronaa. Lisäksi henkilökunnan ja heidän perheidensä sairastuminen haastaa sairaalahoidon järjestämistä. Taysissa koronapotilaiden määrä on kasvussa, hoidossa on yli 40 potilasta ensisijaisesti koronan takia. Teho-osaston potilasmäärä on pysynyt viikon ajan samalla tasolla. Nykyisiä rajoituksia esitetään aluehallintovirastolle jatkettavaksi.