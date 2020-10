Pirkanmaan maskisuositukseen lisätty yliopisto ja korkeakoulut

Pirkanmaan maskisuositukseen on tiistaina 6.10. lisätty maskinkäyttösuositus yliopistoon ja korkeakouluihin, sillä eniten tartuntoja Pirkanmaalla on todettu viime viikkoina ikäryhmässä 20-29 -vuotiaat. Lisäksi pirkanmaalaisilla opiskelijoilla on todettu toistakymmentä koronatartuntaa, jotka liittyvät korkeakouluopiskelijoiden tapahtumiin Vaasassa.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee, että työpaikoissa, joissa on mahdollisuus tehdä etätyötä, ainakin osa työntekijöistä on etätöissä. Niissä työpaikoissa, joissa tällä hetkellä on etätyösuositus, etätyötä jatketaan toistaiseksi. Niissä työpaikoissa, joissa ei voi tehdä etätyötä, tulee kiinnittää huomiota turvaväleihin. Erityisesti on huomioitava riittävät turvavälit taukojen aikana. Kahvi- ja ruokataukoja kannattaa porrastaa siten, että taukotiloissa voidaan pitää turvavälit. Syyslomallakin hyvä muistaa turvaväli ja maskit Eri puolilla Suomea on ilmaantunut eri ikäisten henkilöiden tartuntaryppäitä, jotka ovat liittyneet vapaa-ajan viettoon suurissa ryhmissä. Koronavirustilanteen kiihtyessä alueellinen pandemiaohjausryhmä muistuttaa hyvistä keinoista tartuntojen torjunnasta. – 1-2 metrin turvaväli kannattaa pitää. Kasvomaskia käytetään, jos turvaväliä syystä tai toisesta ei pystytä pitämään. Nämä asiat on hyvä pitää mielessä tulevan syyslomaviikon aikana. Siten voimme palata terveinä työhön tai opiskelujen pariin, tähdentää Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand. Ohjausryhmän linjaukset ovat verkossa sivulla tays.fi/koronasuositukset.

koronapandemiaPirkanmaasuositukset

