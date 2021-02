Pirkanmaan sairaanhoitopiiri varoittaa tuberkuliiniruiskujen käytöstä koronarokotuksissa

Jaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tiedottanut tänään, että BionTech-Pfizerin Comirnaty-koronarokotepullosta on mahdollista ottaa THL:n koulutustilaisuuksissa esiteltyä ns. ilmakuplatekniikkaa käyttäen epähuomiossa vajaa annos, kun rokotepullosta pyritään saamaan maksimaalinen lukumäärä rokoteannoksia. Virhe syntyy, jos käytetään ns. tuberkuliiniruiskua, jota käytettäessä annoskokoa ei voi luotettavasti arvioida. Pirkanmaalla tämä ongelma on havaittu Nokialla.

Comirnaty-rokotteen virallinen annosmäärä rokotepullossa on kuusi annosta, mutta rokotusten edistyessä on havaittu, että ns. ilmakuplatekniikalla on mahdollista saada rokotepullosta seitsemän tai jopa kahdeksan annosta. THL on hyväksynyt ylimääräisten annosten ottamisen ja ilmakuplatekniikan, mutta korostaa, että kaikkien annosten on oltava täysiä. Vajaan rokoteannoksen saaneet henkilöt rokotetaan uudelleen. Heihin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. Uudelleen rokottamisen käytännöstä on sovittu THL:n rokotusasiantuntijoiden kanssa ja siitä on tiedotettu Pirkanmaan kuntia ja yksityisiä toimijoita. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri korostaa erityistä huolellisuutta annoskoon tarkistamisessa.

Avainsanat koronaPirkanmaarokotus

Yhteyshenkilöt