Pohjois-Karjalan yritykset jatkoivat investointeja alkuvuodesta koronasta huolimatta

Helmikuu Pohjois-Karjalassa keskiarvoa kylmempi ja hieman sateisempi 5.3.2021 16:32:15 EET | Tiedote

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan helmikuu oli Pohjois-Karjalassa reilut kolme astetta tavanomaista kylmempi. Esimerkiksi Valtimolla mitattiin helmikuun keskilämpötilaksi -13,7 astetta, kun se tavallisesti on -10,4 astetta. Vastaavasti Joensuun lentoasemalla mitattiin helmikuun keskilämpö-tilaksi -12,9 astetta, kun pitkän ajan keskiarvo on -9,7 astetta. Helmikuun sademäärä oli Pohjois-Karjalassa hieman keskimääräistä suurempi. Ympäristöhallinnon havaintopisteissä Kontiolahdella, Koitajoella ja Jänisjoella keskimääräinen sademäärä oli 38 mm, kun em. pisteiden pitkänajan helmikuun keskiarvo on 34 mm. Kuukauden lopussa lumen syvyys vaihteli yleisesti 50-70 cm, kun se tavallisesti on vähän alle 60 cm. Helmikuun lopussa lumen vesiarvo (mm) eli lumikuorma (kg/m²) vaihteli maakunnassa 80 – 130 kg/m2. Lumisimmilla alueilla lumikuorma vaihteli 130-180 kg/m2. Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden tavallista korkeammalla. Orivesi-Pyhäselän vedenpinta on 40 cm ajankohdan keskitason