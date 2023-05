Pohjola Rakennukselta 78 uutta kotia Tampereen Kaukajärvelle

Keskeiselle sijainnille Kaukajärvelle, entisen seurakuntatalon paikalle, nousee 8-kerroksinen Asunto Oy Tampereen Hymni. Kaukajärven vehreä ympäristö sekä nykyaikaiset palvelut ja hyvät kulkuyhteydet ilahduttavat tulevia asukkaita ja helpottavat arkea. Luonnonläheinen sijainti sivummalla päätiestä viehättää rauhallisuudellaan. Hymnin pihapiiri, lähellä olevat viheralueet ja kaunis Kaukajärvi luovat tuleville asukkaille seesteisen elinympäristön, jossa viihtyy niin lapsiperheet kuin muutkin asujat. Rakennuskanta alueella koostuu pitkälti vanhemmista kerrostaloista, mutta mukaan mahtuu omakoti- ja rivitalojakin – ja idyllisiä puistoalueita.

”Kaukajärvelle ei ole hetkeen rakennettu uusia kerrostaloja, ja Hymni tuleekin vastaamaan uusien asuntojen kysyntään. Hymnin sijainti Kaukajärvellä on mitä parhain ja se onkin varmasti yksi syy yhtiön suureen suosioon ja siihen, että saimme varsin nopeasti tarvittavan määrän varauksia myynnin aloittamista varten.”, Tampereen liiketoimintajohtaja Erkki Ikonen kertoo.

Hymniin rakennetaan 78 uutta kotia 29m2:n yksiöistä 74m2:n kolmioihin. Pohjaratkaisut ovat selkeitä ja huolella suunniteltuja arjessa toimiviksi. Turhat neliöt on karsittu minimiin, sen sijaan säilytystilat on maksimoitu. Raikkaan vaaleissa kodeissa on joko terassi, lasitettu parveke tai ranskalainen parveke. Jo 44,5 m2 kokoisissa kodeissa on sauna, jonka pehmeissä löylyissä on mukava rentoutua.

Hymnin julkisivu kuultovärjättyine osioineen erottuu katukuvassa edukseen. Talon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat kahden asunnon lisäksi taloyhtiön saunaosasto, ulkoiluvälinevarasto ja huoneistokohtaiset irtaimistovarastot. Pysäköinti onnistuu viereisessä pysäköintihallissa, jonne on mahdollisuus ostaa autopaikkaosakkeita. A-energialuokan talossa, joka lämpiää kaukolämmöllä, on huoletonta asua, eikä vastaavia ole Kaukajärvellä tarjolla.

Hymnin pihapiiristä on helppo lähteä nauttimaan Kaukajärven rantareiteistä. Kaukajärven voi kiertää vaikkapa polkupyörällä, ja uimaan pääsee kolmelta uimarannalta. Talvella voi nauttia avantosaunasta ja virkistävästä avantouinnista. Kulttuurin ystäville on tarjolla Haiharan kartanon taidekeskus näyttelyineen ja viehättävine kahviloineen, ja golfin ystävätkin pääsevät golfaamaan lähistöllä sijaitsevilla kahdella puistomaisella golfkentällä. Alle kymmenen minuutin kävelymatkan etäisyydellä sijaitsevat terveysasema, kaksi kauppaa, koulu sekä Kaukajärven vapaa-aikatalo, joten palvelut ovat helposti saavutettavissa. Mikäli keskustan riennot houkuttavat, pääsee Tampereen keskustaan sujuvasti bussilla.

Hymnin asuntojen rakentaminen alkaa toukokuussa 2023 ja uudet kodit ovat muuttovalmiita arviolta syksyllä 2024.