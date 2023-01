Pohjola Rakennus Oy Suomi rakentaa 34 uutta Hitas-kotia Etelä-Haagaan

Haagan Alppiruusupuiston viereen, Etelä-Haagan pohjoisosaan rakentuu neljän asuinkerrostalon; Asunto Oy Helsingin Paatsamatie 14:n, Atsalean, Elviran ja Hellikin kokonaisuus, johon valmistuu yhteensä 156 asuntoa arviolta vuoden 2024 loppuun mennessä. Kolmen RS-kohteena myytävän asuinkerrostalon nimet ovat saaneet inspiraationsa Haagan kuuluisasta Alppiruusupuistosta.

Hitas-uudiskohteena myytävän Asunto Oy Helsingin Hellikin rakentaminen on nyt alkanut. Hellikki sijaitsee rauhallisella ja turvallisella asuinalueella vehreiden puistojen ja hyvien liikenneyhteyksien lähellä. Taloyhtiöstä löytyy eri kokoisia koteja niin pariskunnille kuin pienemmille lapsiperheille – yhtä lailla ensiasunnon ostajille kuin omakoti- tai rivitalosta kerrostaloelämisen helppouteen haluaville. Pienimmät kodit ovat kooltaan 34 m2 ja isommat perheasunnot 97 m2. Koteja on yhteensä 34. Lisäksi katutasosta löytyy 44 neliön liiketila, joka myydään erillisinä osakkeina (ei sovellu ravintolaliiketoimintaan).

Koulujen ja päiväkotien sekä juna-aseman läheisyys helpottavat arkea. Kauniiden puistojen lisäksi lähietäisyydellä sijaitsevat Kaari ja Sello -kauppakeskukset auttavat arjen kiireissä. Arvostetulta ja lapsiystävällisenä pidetyltä asuinalueelta on hyvät liikenneyhteydet keskustaan. Huopalahden rautatieasemalle on vain puolisen kilometriä, ja Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja Raide-Jokeri tulee kulkemaan Haagan kautta. Liikennöinnin arvioidaan alkavan heti alkuvuodesta 2024, ja lähin pysäkki on vain 300 metrin päässä Hellikistä.

Hellikin kodit pysyvät lämpiminä vesikiertoisilla pattereilla, jotka on liitetty kaukolämpöverkkoon. Asukkaita hemmottelee kylpyhuoneen sähkökäyttöinen mukavuuslattialämmitys. Kodeissa on energiatehokkaat huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet, joissa on sekä lämmöntalteenotto että sähköinen jälkilämmitys. Lähes kaikissa asunnoissa on joko ranskalainen tai lasitettu parveke – Paatsamantien puolen 1. kerroksen kodeista löytyy jopa oma asuntoterassi. Ylimmässä kerroksessa sisäpihan puolen maisemia ihaillaan kattoterasseilla. Osassa kodeista lasitettu parveke yltää koko asunnon leveydelle.

Upouudessa, yksiportaisessa asuintalossa on helppo ja mukava asua. Energiatehokas, nykypäivän standardien mukaisesti rakennettava Hellikki on A-energialuokan taloyhtiö, jossa kotien turvallisuus on huomioitu sähköisellä lukituksella sekä ulko-ovien ovikoodijärjestelmällä. Hellikin osakkeenostajilla on mahdollisuus vuokrata pysäköintilaitoksessa sijaitsevia autohallipaikkoja. Pyöräteiden ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ansiosta Hellikki sopii loistavasti myös autottomille. Hellikin ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat väestönsuoja, ulkoiluvälinevarastot, lastenvaunuvarasto, tekniset tilat ja talopesula kuivaushuoneineen. Toisessa kerroksessa sijaitsevat talosauna ja huoneistokohtaiset irtaimistovarastot sekä toinen kuivaushuone. Asukkaiden käyttöön tarkoitettu monitoimitila löytyy kolmannesta kerroksesta.

Savuttomassa taloyhtiössä on muun muassa hissi, laajakaista ja kaapeli-TV. Energiatehokkuuden lisäämiseksi yhtiön vesikatolle asennetaan aurinkopaneelit, joiden tuottama energia hyödynnetään kiinteistön sähköön. Hellikillä on naapuritalojen kanssa yhteinen upea piha-alue, jossa voi nauttia lämpimistä kesäpäivistä naapureiden kesken.

Hellikki on RS-kohde ja sen kaikki asunnot ovat vapaarahoitteisia Hitas-omistusasuntoja. Hitas-yhtiö rakennetaan aina kaupungin vuokratontille. Asunnot on hintasäännelty kaupungin toimesta ja myyntihinnalla on yläraja. Kaupunki valvoo Hitas-asuntojen kauppoja ja kauppahintoja. Mikäli Hitas-asuntojen arvonnan jälkeen asuntoa ei ole hakenut kukaan tai arvonnan etusijajärjestyksen hakijoista kukaan ei halua ostaa asuntoa, niin asunto siirtyy vapaaseen myyntiin ottaen huomioon Hitas-asuntoja koskevat määräykset.