Polkupyörien nastarengastuotanto käynnistettiin uudelleen Suomessa - Lieksassa maailman tasolla harvinaista erikoisosaamista

Lieksassa sijaitsee yksi harvoista polkupyörien nastarengastehtaista maailmassa. LieksaTyres Oy jatkaa Suomen Rengastehtaan kesällä päättynyttä toimintaa samoissa tuotantotiloissa ja saman henkilökunnan kanssa. Ensimmäisenä tavoitteena Suomi Tyres -renkailla on markkinajohtajan asema Skandinaviassa.

- Me tunnemme talviolosuhteet parhaiten maailmassa. Sen lisäksi meiltä Lieksasta löytyy nastoituskapasiteetti ja -osaaminen, johon vain harva rengastehdas maailmassa pystyy, sanovat LieksaTyres Oy:n perustajat, yrittäjät Timo Väänänen ja Jani Turunen.

LieksaTyres omistaa käyttöoikeudet suomalaisten tuntemaan ja arvostamaan Suomi Tyres -rengasmerkkiin. Ensimmäiset Lieksassa valmistetut Suomi Tyres -renkaat tulevat myyntiin lokakuussa.

Pienen paikkakunnan erikoisosaamisella tavoitellaan markkinajohtajan asemaa ensin Skandinaviassa - sitten katse käännetään Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

- Olemme todella iloisia, että pääsemme tekemään tätä juuri Lieksassa huippuammattitaitoisen, kokeneen henkilökunnan kanssa - eihän nastarengastehtaita ole maailmassa kuin kourallinen, sanovat itsekin lieksalaiset yrittäjät.

Tavoitteena kasvattaa talvipyöräilybuumia

Talvipyöräilyn markkinat ovat kasvussa sekä meillä että maailmalla. LieksaTyres vastaa kysyntään 100 000 renkaan vuosikapasiteetilla. Tuotannossa on jo nyt toistakymmentä eri nastarengasmallia, ja tavoitteena on tuoda joka vuosi markkinoille 2-3 uutta mallia.

- Pyöräily on vahvassa kasvussa ja sitä tukee tällä hetkellä moni eri tekijä: Pyöräily nähdään ekologisena ja kustannustehokkaan liikkumistapana. Uudet sähköpyörät taas tuovat työmatkapyöräilyn yhä useamman ulottuville. Uskomme, että kotimaiset nastarenkaat lisäävät kiinnostusta myös talvipyöräilyyn, sanoo myynti -ja markkinointijohtaja Juho Huttunen Huntterilta, joka vastaa Suomi Tyres -renkaiden myynnistä ja markkinoinnista.





Lieksalainen LieksaTyres Oy on kotimainen nastarengasvalmistaja, joka työllistää kymmenkunta henkilöä. Yhtiön taustalla ovat kokeneet lieksalaiset yrittäjät: leipomoyrittäjänä uransa tehnyt Timo Väänänen sekä polkupyöräalan ammattilainen ja paikallinen pyöräkauppias Jani Turunen. Yhtiön Suomi Tyres -merkin renkaat suunnitellaan ja paistetaan Suomessa, myös renkaiden nastat tulevat Suomesta. Jatkossa LieksaTyres aikoo ottaa tuotantoon myös kesärenkaat.



Turkulainen Huntteri on Suomen johtava polkupyörien ja tarvikkeiden tukkuliike ja Suomen suurimpia maahantuojia. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2018 noin 16 M€. Huntterin asiakkaita ovat polkupyöräilyn erikoiskaupat ja urheiluliikkeet kautta maan.