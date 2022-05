Pride-vuosi rikkoo jälleen ennätyksiä - 30 tapahtumaa aina syyskuulle saakka

Vapaa julkaistavaksi heti

20.5.2022

Pride-tapahtumat ovat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumia, joita järjestävät Suomessa Setan jäsenjärjestöt ja muut sateenkaaritoimijat, organisaatiot, yritykset, opiskelijaryhmät ja vapaaehtoiset.

Pridet kestävät yhdestä päivästä kokonaiseen viikkoon ja niihin kuuluu usein perinteisen marssin lisäksi puistopiknikkejä, info- ja keskustelutilaisuuksia, perhetapahtumia, ammattilaiskoulutuksia ja/tai sateenkaarimessuja. Tällä viikolla vietetään Pohjois-Karjalan pridea ja ensi viikolla Lahti pridea. Saamenmaan pride järjestetään tänä vuonna vuorostaan Jokkmokissa Ruotsissa. Suurin osa tapahtumista on kesäkuussa, joka on kansainvälinen pride-kuukausi.

Tapahtumiin valikoiduissa teemoissa näkyy nykyinen maailmantilanne ja ajankohtaiset ihmisoikeuskysymykset. Teemoja ovat muun muassa Rauhaa ja rakkautta, nähdyksi tuleminen sekä ystävyys ja sosiaalinen hyvinvointi.

Priden viesti on edelleen poliittinen

Pride-tapahtumat ovat saaneet alkunsa Stonewallin mellakoista Yhdysvalloissa 1969, joissa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt nousivat ensimmäisen kerran vastustamaan heihin kohdistuvaa viranomaisten vainoa. Suomessa pride-tapahtumia edelsivät Setan vapautuspäivät.

Priden merkitys tänään on hauskanpidon ja yhteisöllisyyden lisäämisen ohella edelleen poliittinen. Tapahtumilla halutaan lisätä näkyvyyttä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudelle, sekä herätellä yhteiskuntaa sateenkaari-ihmisten yhteiskunnallisen aseman parantamiseen.

Hyvin pitkään sateenkaari-ihmiset olivat joko rikollisia tai sairaita, eikä heistä saanut julkisesti puhua. Kriminalisoinnin, patologisoinnin ja kehotuskiellon aiheuttamia stigmoja ja stereotypioita puretaan yhä.

Viime viikolla julkaistun Euroopan sateenkaarikartan ja -indeksin mukaan Suomessa toteutuu vain 60 % sellaisista lainsäädännöllisistä toimista, joilla sateenkaari-ihmiset olisivat yhdenvertaisia. Suomi on vasta sijalla 12. sateenkaarioikeuksissa, viimeisimpänä Pohjoismaista.

“Suomessa tulee ennaltaehkäistä kouluissa homo- ja transfobista kiusaamista, häirintää ja syrjintää, kieltää sateenkaari-ihmisiin kohdistuvat eheyttämistoimet, korjata translain puutteet erityisesti lapsen oikeuksien näkökulmasta, sekä turvata intersukupuolisten lasten kehollinen koskemattomuus kieltämällä näiden lasten terveiden sukuelinten 'normalisointi' leikkauksilla”, sanoo Setan viestinnän asiantuntija Eliisa Alatalo.

Pride-tapahtumiin on kohdistunut myös häirintää. Viime vuosina on esimerkiksi varastettu ja tuhottu sateenkaarilippuja. Setan mukaan nämä ovat viharikoksia, jotka tulee tutkia tehokkaasti.

Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan vain 16 prosenttia viharikoksen tai seksuaalirikoksen uhriksi joutuneesta sateenkaari-ihmisestä ilmoitti siitä poliisille ja vain 8 prosenttia häirintää kohdanneista ilmoitti siitä viranomaisille. Syynä on usein pelko huonosta kohtelusta. Myös sukupuoli- ja heteronormi sekä vanhentuneet käsitykset sateenkaari-ihmisistä näkyvät epäasiallisena ja loukkaavana käytöksenä yhteiskunnan eri tasoilla.

“Jos viharikoksia ei tutkita eikä syrjintään ja häirintään tartuta kunnolla, laskee sateenkaari-ihmisten luottamus entisestään. Setan tavoitteena on, että jokainen voi elää turvassa ja rauhassa avoimesti omana itsenään.“

Miten tukea sateenkaariliikettä ja välttää pinkkipesu?

Pride-tapahtumien yhteydessä myös yhteisöillä ja yrityksillä on hyvä paikka osoittaa tukeaan sateenkaari-ihmisille ja pohtia oman toimintansa yhdenvertaisuutta. Seta muistuttaa, että pelkkä yrityslogo sateenkaarilipun väreissä on vasta alku, sillä liittolaisuus on aktiivista toimintaa. Liputtamisen edellytys on oman toimintakulttuurin kehittämistä sateenkaari-ihmiset huomiovaksi, sateenkaariliikkeelle lahjoittamista ja ihmisoikeuksien puolustamista. Usein työ alkaa osallistumalla ensimmäistä kertaa prideen, mutta sen tulee siitä sitten jatkua ympäri vuoden.

“Räikeä sateenkaarilipun hyödyntäminen liiketoiminnan tai maineen parantamiseksi ilman todellista tukea on pinkkipesua. Keinoista, oppaista ja esimerkeistä ei ole pulaa, jos organisaatio haluaa sitoutua sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden ja oikeuksien edistämiseen”, Alatalo sanoo.

Pride-tapahtumien tavoitteena on lisätä sateenkaari-ihmisten näkyvyyttä yhteiskunnassa. Monessa kunnassa on väitelty viime vuosina esimerkiksi sateenkaariliputuksesta. Symbolisena eleenä liputus on edelleen merkittävä, vaikka Seta muistuttaakin, ettei se pelkästään riitä.

“Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden edistäminen ei ole poliittinen kannanotto eikä se ole vapaaehtoista. Sateenkaari-ihmisten huomioiminen ja syrjinnän ennaltaehkäisy on viranomaisten, koulujen ja työnantajien lakisääteinen tehtävä. Nyt katseemme kohdistuu erityisesti uusille hyvinvointialueille, joiden vastuulla on myös sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin parantaminen.”

Pride-kalenteri 2022 (tilanne 20.5.2022)

Nämä tiedot on kerätty verkosta tai saatu tiedoksi järjestäjiltä. Seta ei vastaa tapahtumien muutoksista.