Rahoitusta liikuntateknologian koulutuspolun rakentamiseksi huippu-urheilijoille

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle ja Kajaanin ammattikorkeakoululle noin 275 000 euroa ESR-rahoitusta liikuntateknologian koulutuspolun rakentamiseksi huippu-urheilijoille. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 400 000 euroa. Liikuntateknologian koulutuspolku huippu-urheilijoille -hankkeen tavoitteena on luoda houkutteleva huippu-urheilijan kaksoisuran mahdollistava ja joustava liikuntateknologian koulutuspolku kahden koulutusorganisaation yhteistyönä.

Projektipäällikkö, LitT, Olli Ohtonen ja tohtoriopiskelija Oona Kettunen Vuokatin liikuntateknologian yksikön hiihtolaboratoriossa.

- Tämä on usealta kannalta aivan loistava juttu. Koulutetuista urheilijoista saadaan erinomaisia osaajia urheilun ja liike-elämän tarpeisiin. Alueellisesti tämä on merkittävä avaus, jolla mahdollistetaan urheilijoiden pysyminen alueella jatkaen harjoittelua huippuolosuhteissa saaden samalla koulutuksen, toteaa hankkeen vastuullinen johtaja, professori Vesa Linnamo. Hankkeella halutaan vastata alueella todettuun tarpeeseen tarjota tavoitteellisesti urheileville myös joustavaa urheilu-uraa tukevaa koulutusta. Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian maisterikoulutusohjelmaa, jonka pääsyvaatimuksena ovat tekniikan alan opinnot, on toteutettu Vuokatissa vuodesta 2004 lähtien. Kehitettävän koulutuksen toimintamallin myötä luodaan kaksoisuraa tukeva koulutuspolku aina toiselta asteelta liikuntateknologian maisteriksi asti. Koulutuksen toimintamalli on sovellettavissa myös muihin koulutusympäristöihin, joissa halutaan tukea kaksoisuria. Hanketta valmisteltaessa yhteistyötä ja tarveselvitystä on tehty mm. Vuokatti-Ruka -urheiluakatemian kanssa. Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Vuokatin liikuntateknologian yksikön (päätoteuttaja) ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hankkeen jälkeen 330 opintopisteen koulutuskokonaisuus on muotoutunut osaksi Jyväskylän yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen perustoimintaa. Ideana on, että opiskelijat hakevat liikuntateknologian koulutuspolkuun eli toisin sanoen molempiin korkeakouluihin samassa haussa tavoitteenaan sekä insinöörin (AMK) että liikuntateknologian maisteritutkinnot. Hankkeen tulostavoitteena on 30 insinööri- ja 30 maisteritutkintoa. - Alueella jo tehty vahva yhteistyö mahdollistaa sen edelleen syventämisen. Tällä uudella toteutuksella laajennamme joustavaa tarjontaamme kaikkeen järjestämäämme insinöörikoulutukseen. Tarjonta lisää vetovoimaa Kainuun loistaviin olosuhteisiin, kommentoi KAMKin Teknologia-osaamisalueen koulutusjohtaja Jari Kähkönen. Opetus ja kulttuuriministeriö on sitoutunut rahoittamaan hanketta myöntämällä erityisavustusta 20 % hankkeen kustannuksista. Hanke tukee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua 2014–2020 toimintalinjaa; Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen erityistavoitteita edistäen kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa ja sen laatua. Hanke tukee myös alueellisten painopistealoja kuten teknologiateollisuuden kehittymistä kouluttaen osaajia nouseville liikunta- ja hyvinvointiteknologian aloille. Hankkeen hyötyjiä ovat Kajaanin kaupunki sekä Sotkamon kunta, jotka uuden kehitettävän koulutuskokonaisuuden myötä saavat nuoria jäämään alueelle opiskelemaan. Hyötyjiä ovat myös urheilijat, jotka voivat opiskella ja harjoitella huippuolosuhteissa. Vuokattiin on kehittynyt vuosien varrella alueellisen yhteistyön tuloksena pohjoismaisten hiihtolajien tutkimuksen, valmennuksen ja testauksen osaamiskeskittymä, jonka on mahdollista tarjota tulevaisuudessa työpaikkoja ja sijainnin uusille alan yrityksille.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Projektipäällikkö, LitT, Olli Ohtonen ja tohtoriopiskelija Oona Kettunen Vuokatin liikuntateknologian yksikön hiihtolaboratoriossa. Lataa