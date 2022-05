Raportti Kainuun kuntien päästökehityksestä on ilmestynyt

Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle asetettu uhkasakko määrätty maksuun 2.5.2022 15:42:26 EEST | Tiedote

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän Majasaaren jätekeskuksen suoto- ja jätevesien käsittelyä koskeva 20 000 euron uhkasakko on määrätty maksuun. Uhkasakon tarkoitus on tehostaa hallintapakkopäätöstä, jotta jätekeskuksen jäte- ja suotovesien käsittely saadaan ympäristöluvan mukaiseksi. Uhkasakko on tuomittu maksuun nyt toisen kerran. Aiemmin vuonna 2020 kuntayhtymälle tuli maksettavaksi uhkasakkoa 40 000 euroa.