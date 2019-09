Raumaster Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Raumaster Oy:n toimitusjohtaja John Bergman jättää tehtävänsä, ja yhtiö on aloittanut uuden toimitusjohtajan haun. Yhtiötä vuodesta 2015 johtanut Bergman jää välittömästi pois yhtiön operatiivisesta johdosta.

Kiitän hallituksen ja koko yhtiön puolesta Bergmania merkittävästä panoksesta yhtiölle. Bergmanilla on ollut keskeinen rooli yhtiön kasvussa ja kehittymisessä. Nyt on sopiva aika uudistaa Raumaster Oy:n johtamista. Toivotan Bergmanille menestystä uusissa haasteissa, Raumaster Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouko Mäkilä sanoo.

Raumaster Oy on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun. Siirtymäkauden ajan yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa vt:nä talousjohtaja Sannamari Rasilainen.

Raumaster Oy’s Managing Director changes

The Managing Director of Raumaster Oy, John Bergman leaves the company and Raumaster has started recruitment process to find a new resource for the position. Bergman led Raumaster since 2015. He will leave his operative job immediately.

I express our gratitude for Bergman’s remarkable work in Raumaster’s growth and development on behalf of the Company and Company’s Board. Now it is the right time to renew the way Raumaster will be led in the future. I wish Bergman a prosperous future in his new responsibilities, says Raumaster Oy’s Chairman of the Board Jouko Mäkilä.

Raumaster has started a search for the new Managing Director. In meanwhile, company’s CFO Sannamari Rasilainen will act as Interim Managing Director.

Raumalla 19.9.2019

Jouko Mäkilä

Chairman of the Board